七旬翁姦4歲孫囚11年 官：令人痛心

事主頻發噩夢 母擁抱會掙扎

法官彭寶琴引述被告的心理報告指出，被告對事主X沒同情心、沒情感的聯繫，亦有戀童傾向。X的心理報告顯示，她每個月均發惡夢，連母親為她蓋被子時她亦會出現防衛動作，母親擁抱安慰時她仍會激烈掙扎。

對玩耍失興趣 怕年紀大男性

相關報告續稱，祖父母曾責罵母女二人說謊，X承受創傷後壓力心理障礙症，在家和學校常心不在焉，對玩耍失去興趣，更曾向母親就與被告「玩耍」一事道歉。X同時害怕前往被告住所附近及其他年紀大的男性。報告形容，X雖在外祖父母和父母的幫助下，目前狀態較穩定，但隨着她漸漸對此事有更全面的認識，羞恥感將會提升，對其自我形象產生重大影響。而X的母親事後常以淚洗面，責怪自己為何不及早發現事件，有罪疚感，母女二人均需心理輔導。

官批被告視孫性物件

彭官批評，被告視孫女為性物件，由照顧者變施虐者，行為嚴重違反誠信，加上事主當時非常年輕、被告沒採取安全措施等因素，判被告囚11年。

案情指出，被告自2016年起每天會接X放學，去年8月某天，X的母親到被告家中接女兒時，聽到女兒在房內大叫，她跑至房間時發現被告只穿著內褲，正替孫女穿褲子。X離開住所後向母親投訴遭被告脫下褲子、「用佢屙尿個patpat掂住我屙尿嗰度」，令她感到痕癢和不適。母親遂通知丈夫和報警。

被告在警誡下承認「有搞過我個孫女」，又稱自己「衰鹹濕」而強姦對方，透露早於前年已強姦過孫女，並欲測試自己是否仍有性能力，又指自己很久沒與患病的妻子有性行為。

【案件編號：HCCC83/19】