一人續用五星酒店地址 商廈用戶不認識登記選民

選舉處：正聯絡確認

記者在選舉處8月1日公開臨時選民登記冊後，抽樣翻查中西區、油尖旺和荃灣等約30個以商廈單位用作登記的住址，並逐一上門了解和實地觀察。當中有人報住荃灣一間餐廳，記者透過公開資料找到該登記選民為餐廳黎姓東主，他解釋近年不時搬屋，「留在茶餐廳的時間比家中多」，故將選民地址登記在該處，又稱居於同區，若選舉處要求，樂意改正住址。

本報記者另發現多個以商廈單位登記住址實為不同公司，其中一地址位於西營盤一間水務產品供應公司，公司查冊顯示兩名登記報住該地址的選民為該公司秘書和董事。記者按地址登門，應門女子解釋為「通訊地址」，稱會改回地址。記者另發現有兩個分別位於上環和佐敦的商廈地址，單位用戶並不認識以該地址登記的選民。

工黨荃灣社區幹事趙恩來說，不時見到以舖位如餐廳地址甚至他人地址作登記，當中有人是「貪方便」，亦有人涉及種票行為。他認為，若該人非經常住在該處或「留在那處睡」，即有可能違例，或會被取消資格。

260選民納「取消登記名單」

選舉處指出，今個選舉周期查核約1300名選民，被納入「取消登記名單」的選民約有260人。

另外，本報2015年曾報道有3名選民以港島香格里拉大酒店作登記住址，其中一人疑為同鄉會高層「邊亦平」。記者發現3人中今年仍有一人報住該住址，公司查冊顯示，該名「梁肖丰」與「邊亦平」仍任同一間公司的董事，記者曾到其灣仔公司了解，職員確認梁在該公司上班但正外出，着記者留下卡片，惟至截稿前未回應。公司查冊亦顯示，梁肖丰報住地址包括一個位於黃大仙的屋苑，記者曾上門但無人應門。

記者亦到酒店及致電酒店要求聯絡梁，酒店職員稱無其入住紀錄。酒店發言人稱為保障客人私隱，未能確認任何人是否曾入住該酒店。