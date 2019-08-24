竹園院舍選民增7倍 多用英文地址

住客稱區議員上樓 對方否認

陳英回應稱，自己沒有到老人之家幫長者登記選民，也沒有派人上樓，知道有義工會上樓做選民登記，但不清楚是哪個機構，「我有在辦公室外貼海報叫人登記做選民，有人來我辦公室，我便幫他填表和傳真去選舉事務處，之後都會將份表格還給對方」。他稱仍未決定會否出選今年11月的區議會選舉。

伸手助人協會回覆稱，從沒主動為長者登記為選民，不接受任何政黨或區議員到轄下單位作選舉拉票宣傳，但竹園北邨老人之家有擺放選民登記表格，院友可自由索取及選擇是否登記，亦曾有居民組織探訪，向長者作選民登記的宣傳。院舍從不知悉有關探訪者曾表示會帶院友前往投票。

營運方：沒主動助登記 有放表

今年臨時選民登記冊資料顯示，伸手助人協會竹園北邨賽馬會老人之家登記選民人數為52，當中49人以英文填寫地址，2015年則只得6人。有居於該處的不願具名長者表示，區議員陳英及其他人數個月前曾到老人之家着他們登記為選民，協助填寫表格，「說到時會帶我們去投票」，惟未有指明要投票予誰。

另一長者住客說，早前「陳太」帶同約20名在老人之家的長者一同登記為選民，但自己不清楚有誰參選，最終會「跟大隊」投票，「大家開心就捧捧場」。

職員：去年義工團體帶表來

老人之家職員稱，約一年前有一個長者義工團體前來，留下選民登記表格給長者填寫，最終有約20名長者填表遞交，惟強調長者投票是個人意願，老人之家不會干涉。