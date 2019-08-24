大埔深水埗屯門安老院選民跌八成 對比2015區選 張超雄：屢被揭種票收斂 或轉新法

選舉處：或離世撤登記遭剔除

選舉事務處回覆，2015年正式選民登記冊中，安老院舍選民人數為5644，翌年減至2796，去年則為2022。處方稱，會繼續按既定準則於每個選民登記周期向涉及一戶多人或多姓情况的登記住址查核，包括以安老院舍作登記的選民；至於選民人數下跌原因，除因選民經查核程序而剔除外，亦包括離世、自願取消登記、審裁官接納反對個案等。今年8月1至19日，處方共收到一個傳媒查詢安老院舍作選民登記事宜，未收到市民反映或舉報。

葵青九龍城跌七成 中西六成

本報根據過往曾出現種票疑雲的6個選舉分區，比對今年8月1 日公布時的臨時選民登記冊及2015年選民登記冊，發現大埔、深水埗及屯門3區安老院舍登記選民大減八成，葵青及九龍城跌約七成，中西區約六成（見圖）。

部分院舍跌至零

稱長者無興趣無人上門

記者向6區多間選民人數下跌的安老院舍查詢。其中大埔順福護老院上屆區選中被揭選民人數由1增至54，今屆則跌至零，記者昨致電院舍，職員稱老人家年紀大，無興趣投票，其後又說自己「是替工」不清楚事件。葵芳順泰護老中心選民亦由上屆45人跌至今屆零人，職員說無發現院友大規模投票，亦不清楚為何選民人數會變化，但稱每年均有約20至30名院友離開該院舍。

於屯門富麗大廈的輝濤護老院屯門分院，選民人數由38跌至1，職員稱很多長者已離世，新入住長者「好像沒登記」。被問到為何上屆選舉登記為選民的長者眾多，她稱「（當年）有人上來登記，現時無人上來登記」，記者追問2015年是否政黨上去登記，職員說「應該是」。記者亦有致電另外9間院舍，職員均稱「不清楚」選民登記情况。

一直關注長者權益的立法會議員張超雄認為，長者過世或搬離安老院舍，或會減少安老院舍的登記選民人數，但新一批長者入住後，安老院舍的選民人數理論上不會大減。他估計，過往有不少院舍「操控」長者投票，但近年屢遭傳媒揭發，政府加強檢查，長者家人更留意長者投票情况，迫使院舍不敢再大規模種票。

業界：院舍囑義工勿講政治

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻亦表示，上屆區議會選舉或仍有不同團體到安老院舍宣傳選舉，惟近年種票報道增加，各院舍會主動要求長者義工等團體不要向長者講政治，或使以院舍為登記選民地址的長者減少，「行家都不想無故走進『風眼』」。

不過，張超雄認為，區選中一個選區投票人數或只得數千人，數十票已可成勝負關鍵，不排除仍有候選人冒着被揭發的風險，依舊在安老院舍「種票」，或以不同新招圖瞞天過海，「可能有不同方法『種票』，不能掉以輕心」。

明報偵查組

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676