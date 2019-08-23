【Emily】泛民張張區選撞區 互批非同路人

譚香文：居民憂初選泄私隱

譚香文話，上周六晚「反自動當選」嘅協調人因病缺席，佢當時已話要先向團隊匯報，未有最後共識；又收到居民擔心過程會泄漏私隱等問題，故對初選有保留。至於會唔會繼續協調，譚香文就話「兄弟爬山」。

區議員：譚香文推翻共識

當晚見證協調嘅兩名泛民觀塘區議員同Emily講，當日的確達成共識。區議員黃子健話，當晚已經傾到細節，包括私隱問題，張隆之後都有宣傳居民大會，認為譚香文嘅說法係完全推翻當時嘅共識。Emily睇番張隆fb，佢喺18日的確話同張敏峯一致認同搞居民大會。

張敏峯回應話，諗唔通張隆團隊有咩證據話佢係建制派，又話譚香文講過會讓路畀當區居民出選，結果空口講白話，再推翻協調共識，毫無誠信。張敏峯話，「反自動當選」有多區撞區，「試問香港人如何能相信『反自動當選運動』是同路人？」