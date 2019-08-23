電腦通訊節今舉行 展商「進取」優惠吸客

電腦節每年都有不少優惠推出，吸引入場者消費。專售電腦產品的參展商Acer每年都有參展，其渠道經理陳啟賢表示，今年產品的定價將更進取，電腦系列較去年再平一至兩成，電競專用的電腦亦會有優惠。他承認周末的示威活動或令人流減少，但亦認為即將開學，學生對電腦產品仍有需求，目標銷情比去年更好。

專售電視及顯示屏的參展商Utopian今年推出「激安」優惠，4日展期中每日將以999元售出一部原價5990元的55吋4K智能電視，入場者需獲籌號並以先到先得形式領取優惠。負責人招小姐表示，社會氣氛令消費意欲降低，預計入場人數比往年少，因此除了減價，亦會加送禮品，指定型號的電視獲附送大牌子條形音箱及座枱風扇。招小姐說，預計銷情超過去年的機會微，只望與去年相若。

場內同時舉行「香港電競節」，包括有3個體驗區，入場者可試玩VAR BOX虛擬實境射擊遊戲、手機遊戲及電腦遊戲；另亦有多場電競賽事，包括《英雄聯盟》、《街頭霸王V》、《FIFA19》等遊戲。