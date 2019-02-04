拆解《盜海豪情》3D打印珠寶 免費任睇教師讚貼地 科大師生實測電影橋段 攝製STEM教材

「電影解謎」的拍攝靈感來自於科大電子及計算機工程學系副教授胡錦添(圖)，他自言平日看電影亦常「反思」情節能否成真，「《盜海豪情：8美千嬌》有一幕講主角，用眼鏡來做3D掃描，並打印成仿製珠寶『偷龍轉鳳』」。胡錦添說，珠寶因表面反光，難被掃描收集數據，故做法並不可行。胡笑言團隊「無錢買鑽石」，故以較便宜的「蘇聯石」進行多次實測，最終證實他的想法，「幾分鐘的短片要拍半日、籌備逾兩周」。

最大挑戰：艱深理論濃縮3分鐘

被問到拍攝最大的挑戰，胡錦添說是拿揑短片時間長短，「將艱深理論及實驗，濃縮在3至4分鐘內表達」。他與團隊另一作品，是拆解《寵物小精靈》比卡超絕技「十萬伏特」的威力，原來要在現實施展有不少「局限」。胡說空氣的導電能力差，「電壓需超出3000伏特、攻擊對象要在2.5米範圍內才奏效，團隊經多重fact check，理論以至法規，要花不少工夫」，但胡錦添說仍值得。他期望平台「跳出課本理論」，在中學推廣STEM教育。

生物科教師：學生印象深刻

香港科學創意學會及香港STEM教育學會理事、生物科教師劉子健說，平台短片內容「貼地」，如港人愛吃日本菜，「其中一期講全球暖化影響海膽味道，令學生印象深刻、感興趣」。劉子健說，會配合課程內容，挑選合適的短片作知識「延伸」，他說平台亦減省自己備課負擔，「有現成資源深入淺出作介紹、很有用」。

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