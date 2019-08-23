涉搶槍射警 男子稱警無故施襲

被告陳俊鍵（31歲）否認上述兩罪。控罪指稱，被告於去年3月15日在沙田廣林苑茂林閣一單位外走廊，意圖拒捕而射擊警員林煥欣；以及使用一支警用左輪手槍而意圖拒捕。

控方開案陳辭表示，去年3月15日凌晨，被告與兩名好友在沙田廣林苑寓所飲酒消遣，其間被告提議母親將單位出售套現，兩人發生爭執，好友見狀離去。

被告母親其後報警，救護車及兩名軍裝警到場，被告應門後向警員大叫，警員察覺被告有酒意，又見其母坐在單位內哭泣。3名警員後來到場增援，被告走出單位外且變得憤怒和激動，更推撞在場22歲警員林煥欣。有沙展警告被告停止，被告未有聽從，更打警員的臉。

兩槍轟警大小腿手肘

沙展下令制服被告，被告不斷掙扎，警員只能用手銬鎖着被告右手。被告此時企圖搶去警員林煥欣的佩槍，槍遭拔出一半便響起兩下槍聲，林的右大腿、右小腿及右手肘中槍。

其後被告將林的佩槍整支拔出，並射出第三槍，沒擊中人。警員最終將被告制服並拘捕，他警誡下說出截然相反的事，完全沒提起槍擊，又稱警方無故衝入屋襲擊他。案件今續審。

【案件編號：HCCC1/2019】