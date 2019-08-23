執達吏收樓 揭一屋80貓 不涉虐畜 租戶允兩周內遷出

現場為九龍城道43號2樓一單位，被發現的均為黃白色唐貓，屋內環境整潔但殘舊，一半貓在籠內，部分貓則在單位內活動。業主趙太及地產經紀黎先生到場了解，黎稱單位面積1000平方呎，一對中年男女5年前起租住，租約於去年底完結，業主打算收回單位，但二人不願遷離，年初起無交租，至今欠租8個月，「法庭已判他們輸，我們現在逐步追討他們的賠償」。執達吏上月曾上門收樓，無人應門，昨午再到上址收樓。

貓俱健康 不擬交人收養

據黎了解，男租客從事裝修，程姓女租客從事文職，二人為情侶。黎說與業主事前不知租客養貓，只知租客有養寵物，不知數量如此多，鄰居曾多次向食環署投訴，稱在梯間發現有虱，現場亦傳出臭味。食環署稱去年4月接獲一宗該處懷疑有貓虱的投訴，並派員到場調查，其間無發現該處有虱患，但已向有關人士提供防治虱患的環境衛生教育。

貓義工Alex說，程一直在街頭收養流浪貓，有貓已10多歲，但身體仍強壯。他說程與業主達成共識，承諾14日內遷出，不打算將貓交由他人收養；由於程已失業一段時間，加上早前支付一筆大廈結構維修費用，經濟上有困難。據悉，去年超強颱風「山竹」襲港期間，單位內一面牆倒塌，程因此受傷，並支付牆壁維修費，此事引起與業主的糾紛。

山竹冧牆 租客埋單起糾紛

愛協回覆稱，愛協督察昨午接獲警方通知，稱九龍城某單位由執達吏收樓，發現大量貓在屋內，前往協助，調查後確定事件不涉虐待動物，執達吏稱已解決貓的問題，督察毋須提供協助。

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