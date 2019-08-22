助上司詐死呃保險 山西女認串騙

被告還押候判刑 涉案經紀被捕

辯方求情稱，來自山西的34歲被告劉芳現懷孕6個月，與前夫育有10歲兒子，亦要照顧患病父母，是家中經濟支柱。辯方強調，被告為人單純，只是受上司及保險經紀操控才犯案，並非案中主謀。控方透露，涉事「大新」保險經紀唐偉鳳亦已被捕。

案情指出，被告的上司侯珍練透過「大新」的經紀唐偉鳳，於2015年分別投保危疾、意外、儲蓄及人壽4份保險，保單受益人均為被告。根據保單內容，若投保人侯珍練死亡，被告作為受益人最高可獲逾500萬港元賠償。

約於2016年5月，被告、侯珍練及唐偉鳳3人在山西省會面，商議訛稱侯珍練已死，並向「大新」申索。3人後來向侯珍練任職的「榆次供電局實業總公司」的同事取得「被告已死」的證明，又向內地的社區衛生服務中心取得「居民醫學死亡證明（推斷）書」，最後更向派出所取得死亡註銷戶口證明。

被告取得相關證明後提出申索，惟「大新」發現侯珍練投保時曾隱瞞醫療紀錄，因此拒絕賠償。廉署其後發現，相關死亡證為虛假，聯絡侯珍練的同事後，更得悉侯珍練2017年仍在世，最終在被告今年2月入境香港時將其拘捕。

【案件編號：DCCC227/19】