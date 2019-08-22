包致金侄女控藏毒 錢禮避嫌 換官再審

控罪指報稱財務策劃師的被告Amina Mariam Bokhary（43歲），於今年5月11日在皇后大道中80號外，藏有一個膠袋，內藏有0.14克可卡因的固體。據了解，Amina案發時在上址大廈一間餐廳內，神情有異，進入廁所內一段時間，職員懷疑她吸毒，報警時她離開餐廳到達大廈地下，遭截查警員發現她的拳頭握着涉案的膠袋。

主任裁判官錢禮一開庭已表明不會為本案作任何指引，並將案件押後由另一名裁判官處理。當傳譯員讀出控罪時，被告即說：「我明白」，更在庭上多次擺動身體，向辯方大律師多次諮詢法律意見。

涉藏可卡因 准500元保釋

控方表明不反對被告保釋，但要求她不得接觸該餐廳職員及到該餐廳。錢官批准被告的保釋，但保釋金由100元增至500元，以及須居住報稱的地址。

據報道，Amina於2010年曾被控不小心駕駛及襲警等4罪，亦由時任的署理主任裁判官錢禮處理，當時錢官已提及與被告「甚為熟稔」，並將案件押後由另一裁判官處理。

【案件編號：ESCC1974/19】