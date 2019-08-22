退休空姐告國泰拒派獎金 非現職無份 質疑違「約定俗成」期望

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元，合共17.5萬元。5人加入國泰均超過30年，於2017年10月至11月期間退休。被告為其前僱主國泰航空有限公司（下稱國泰）。

申索人代表董煥卿表示，加入國泰多年，國泰過往會以各種名稱於年尾發放獎金，對他們而言是相同性質。按經驗同工種同職級的員工若有獎金，不分退休或現職都會獲發，「歷史係咁，我們對遵守『約定俗成』有合理期望」。若於2017年因退休不獲發獎金，董質疑 「是等於剝削退休員工，構成歧視」。

代表國泰姓何的人事部經理在開案陳辭時稱， 國泰有權決定發放年終酬金與否，政策可適時而改，亦無規定年年發放。2017年國泰集團錄12億元虧損，故不發年終酬金，改發特惠金。發特惠金的政策每次不同，5名事主於2017年不合資格故無獲發。

何補充，2008年及2009年國泰同樣以特惠金方式發放獎金，當時退休同事合資格，但做法只有兩年，認為非「約定俗成」。對於申索人一方表示，國泰內聯網從不同年份的通告都搜到相同、有關年終酬金的政策文件，質疑無年終酬金及特惠金政策的分別。國泰代表多次強調，由於技術問題，內聯網上有關「政策」的超連結是相同，因此事後即使查閱不同年份，都會發現相同資訊。

國泰：發放獎金條件每次不一

國泰獎勵部門主管Richard Knight作供時表示，發放獎金制度年年不同，2017年公司面對虧損，將進行3年轉型，有關部門發放的資金有限，為鼓勵及推動現職前線員工，只有低級及在職同事才獲發特惠金。另2008年及2009年同樣發放特惠金，但環境與2017年不同，故無採用相同政策，他強調，特惠金的發放條件每次不一。聆訊今續。

【案件編號：LBTC824/18】