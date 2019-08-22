后海灣反走私 檢1220萬元貨

水警總區特遣隊、水警小艇分區、水警西分區及海關早前接獲線報稱，香港后海灣水域有頻繁走私活動，經調查及一星期監視，於周一晚約10時發現5名可疑人物沿溪澗及泥沼路前往潮汐塘附近，同時有一艘可疑快艇於輞井河出現，另有一輛密斗貨車駛近潮汐塘，貨車司機下車與該5名可疑人物會合後，把車上貨物搬上該可疑快艇。

執法人員見時機成熟，上前追截，該6名可疑人物棄貨登上快艇，艇上接應船家立即開船，沿河道駛往尖鼻嘴河口，再往內地水域方向高速逃去。

於尖鼻嘴埋伏的水警快艇立即追截，但因環境黑暗及水道迂迴被對方逃去。人員其後在場搜查，檢獲83箱懷疑走私貨物，當中包括50個手袋、9500部手提電話、11,500件電子零件、2000件電話配件、300部平板電腦和60隻智能手表，總值共約1220萬元，人員又於貨車檢獲約15萬港元及小量外幣現金。

水警：沼澤搬貨 手法新穎

水警小艇分區指揮官周信偉形容，是次走私集團犯案手法較新穎，有別於過去常於碼頭快速搬貨上大馬力船隻，再高速衝向內地逃去，是次案件疑犯選擇用普通貨車運貨作掩飾，到內陸杳無人煙的沼澤地區搬貨，利用細馬力的小型快艇經迂迴溪澗逃避追截。