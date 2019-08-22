喝醉要求送回家 國際校生控姦同窗

現年19歲的被告陳明熙（TAN Matthew Harrison Ming-hei）否認強姦罪名，他被控前年5月1日在薄扶林摩星嶺道一所大宅內強姦X。

憂被告因此再自殘 事主曾自殺

現年19歲的X供稱，透過同校女性好友認識被告，被告曾向X表白但遭拒絕。X稱，3人前年4月30日到蘭桂坊的酒吧飲了多杯伏特加，被告後來喝醉和嘔吐，又要求X送他回家。兩人乘的士回家後，被告母親給被告服食抗抑鬱藥，並由被告帶X前往底層房間。X續稱，當她在牀上睡覺時，發現被告爬在其身上和強姦她，自己嘗試推開被告但不成功，當時不斷哭泣、感到害怕和痛苦，被告亦曾向她稱會戴安全套，但最終沒如此做。X留在屋內至清晨5時半離開，並前往男友家，告知男友她遭被告侵犯。

X表示，由於被告曾自殺和自殘，她擔心被告或再因此事傷害他自己，亦不知如何面對被告，事發後3天後嘗試𠝹手和服用過量止痛藥自殺。她其後曾將事件告知學校教師，至同年12月報警。

辯方指前周曾性交 事主稱忘記

辯方在盤問下指出，她事發前一星期曾與被告前往蘭桂坊的夜店，其後二人在被告的房間性交，X表示忘記。辯方又指出，X曾向被告表示，其男友已得悉她曾與被告性交，X表示不知道。她又承認案發當日曾與被告在夜店跳舞，但否認曾與被告拖手、親吻及坐在被告的大腿上，聆訊今續。

【案件編號：HCCC57/19】