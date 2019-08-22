港大兩副校辭職 張翔任內第三四人 校方稱無關社會狀况 工會憂籌組「聽話團隊」

港大教師及職員會主席張星煒稱，港大高層面臨「大換血」，憂慮校長用人唯親，籌組聽命中央的管理團隊。

張翔昨午向教職員發電郵，稱行政及財務副校長康諾恩（Steven J. Cannon）和副校長（研究）賀子森（T. S. Andy Hor）因私人原因請辭。張翔感謝兩人過去對大學的貢獻，幫助港大向成為亞洲區內全球性大學目標邁進。

康諾恩2013年8月出任港大行政及財務副校長，時任校長為徐立之，他5年期約滿後，再獲續約5年，原先任期至2023年，惟本月突然請辭，將於10月1日離任。賀子森則於2015年9月1日履新，5年任期至明年9月，現提早大半年，明年2月1日離任。

7副校2請辭1從缺2暫任

港大發言人回應查詢稱，兩名副校長的離任均是出於個人考慮，與當前社會狀况完全無關。大學將就兩個職位開展全球招聘工作，大學中央管理小組已作充分安排，確保過渡期間大學的發展計劃及日常運作不受影響。港大又稱，大學的中央管理小組成員並無其他變動，副校長（教學）何立仁和副校長（學術人力資源）區潔芳均會續任。

翻查資料，港大主管人員架構有7名副校長（見表），當中最高級的首席副校長，自2015年發生「等埋首副」的陳文敏任命風波，一直未有人「坐正」，署任3年多的譚廣亨亦於年初請辭，由王于漸接任其暫任職位。據了解，校方至今仍未啟動全球招聘首席副校長人選程序。7職位中，除了已請辭的2人，1位從缺，2人屬暫任副校。

學生會：校長曾稱重整副校架構

港大學生會署理會長黃程鋒稱，張翔曾透露要做重整副校長架構，但目前應先穩定管理層團隊，期望他積極覓副校。黃程鋒稱，目前已有兩名暫任副校長，若未及時招聘，或有多達4名暫任副校長，他對此不感樂觀。

張星煒稱，由譚廣亨年初請辭，至昨日公布連續兩人辭職，情况不尋常，甚富政治意味。

他說，張翔有內地背景，有機會之後聘內地學者做副校長，又認為張翔聽命於內地，整個部署是將「港大換班」，「北京想要的不是國際排名高的大學，而是聽聽話話的大學，不會有學生教職員去示威」。