稱投訴時表明病房有CCTV 口供紙無寫

警稱四度聯絡 子稱僅收一電郵

事主昨午應新界南總區重案組邀請，由幼子陪同到灣仔警察總部錄口供。對於前日警方稱曾四度用電話和電郵聯絡事主不果，其幼子昨稱6月底到投訴警察課投訴時留下電話及電郵，警方承諾兩周內跟進，故其間「咩垃圾電話都有聽」，但沒有警方電話，只收到一封有投訴個案編號的電郵。

幼子質疑，父親被捕至今至少兩次到警署續保，為何警方不接觸他。他一再強調投訴時已表明父親聲稱被打的病房有閉路電視，冀警方拿取片段調查，惟翻查口供紙卻沒有相關紀錄。

批反映投訴警察課無作用

事主長子昨出席港台節目《千禧年代》時指摘警方失職，在公開片段後馬上拘捕警員是「扮有效率」，亦反映投訴警察課沒作用。他在節目後表示，涉事警員令父親受辱，應被控酷刑罪。

警員憑經驗以為無CCTV

認「錯誤判斷」否認疏忽

警察公共關係科總警司謝振中說，警方在7月初至8月初分別兩次透過電話和兩次透過電郵接觸投訴人，惟未能聯絡。另外，警方翻查過投訴檔案一份有雙方簽署的初步資料，當中沒提及醫院病房有閉路電視；投訴課報案室有錄像但無錄音，故無法知道當日報案人有否說過。

被問為何調查隊無查核病房閉路電視，謝回應指該名同事認為公立醫院羈留病房病牀不會有閉路電視覆蓋，認同該同事礙於自己以往調查經驗，「當刻錯誤判斷」，但不認同是疏忽。謝又認同投訴課可經刑事調查隊同事聯絡投訴人，承認做法有改善空間。

謝振中又說，警隊認為此宗屬個別事件，對於相關同事行為感震驚和非常失望，警隊對任何暴力事件採取零容忍態度；警方完成調查後會向事主及其家人完整交代。

被捕3名警員或前警員分別涉嫌襲擊致造成身體傷害及串謀襲擊致造成實際身體傷害被捕，被質疑罪行太輕。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，拘捕與最終落案起訴的罪行屬兩回事，會根據證據及法律意見起訴，強調無意從輕處理。