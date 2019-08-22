冀為同遭遇者贏一仗 盼父是最後一個 追究警虐 子：為父親也為被捕年輕人

明報記者 艾博瑜

被捕3人落案 今提堂

警方今日零時發稿表示，兩名男警已被暫控各一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，另一名男子已被暫控一項「串謀襲擊致造成實際身體傷害」罪。案件今日在沙田裁判法院提堂。

事主稱不用警道歉 只求繩之於法

事主的幼子鍾先生（下稱小鍾生）昨與父親到警察總部錄口供，他說父親對於前日有3名涉事警察被捕感開心，「放下一大半的心頭大石」，但指被捕者未定罪，而他們只涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及串謀相關罪行被捕，罪名亦太輕，「唔係終身監禁都起碼坐10年8年喇」。他說父親更說不必警方道歉，「總之要繩之於法」。

自父親疑被虐打，鍾氏一家四處奔波，找議員、醫管局等，小鍾生10多年來一周未必與雙親見一次面，到現在一周至少見3次商量，更會一家去郊野公園散心，希望紓解父親情緒，「但我不會覺得開心，不想一家人因此聚頭」。

父子仨睇片 避看大哭忍淚

上周一，父親等候逾月終於得到病房的閉路電視片段，由於怕母親承受不起，三父子於是相約在幼子家中看片。小鍾生買了很多啤酒，「想當睇戲咁睇」，不想太緊張，結果影片一播，哥哥忍不住哭，父親亦別過面去，無法直視，唯獨小鍾生一口氣看完28分鐘片段，「打冷震、好心寒，忍住泡眼淚都要睇晒為止」。看畢，他對父親說：「撐你，唔使驚，交畀我，護住你。」

小鍾生說，近日示威浪潮有很多年輕人被捕，警署內沒有閉路電視，而「醫院有CCTV、有醫護人員，都可以打得咁誇張」，他覺得被捕者會面對很可怕的對待。難得有完整影片佐證父親被打，小鍾生想得到最大成效，「父親一定不是第一個（受虐），但想他是最後一個」。

於是，鍾氏一家決定先不報警，而是召開記者會，因為報警後片段會成為證物，不能公開播放。小鍾生覺得很多人害怕投訴警察時被捕，「他們（年輕人）無機會出來申冤，我們有可能替他們贏一仗」。他希望，若最終涉案警員被定罪，以後警察不要太過分。

脫口罩想證「站出來唔一定會死」

前日記者會上，原本與哥哥一起戴口罩和帽的小鍾生突然脫下口罩，說自己無做錯事，不用遮蓋容貌。「其實我不是一時衝動」，脫口罩前一刻，他曾擔心此舉如同一併公開家人身分，會被尋仇。他有感現時一家是與警察「作對」，而現時可謂「逆警者死」，記者會前甚至發生將軍澳連儂牆斬人事件，但是為了父親，他已「豁出去」，同時想給有同樣遭遇的人看到，站出來發聲「唔一定會死」。

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