53歲嘅謝沈智慧,係已故終審法院常任法官沈澄個女,母親係粵語片紅星白露明。佢分別於1990及1991年喺英國及香港獲大律師資格後私人執業,2002年獲委常任裁判官。灣仔分區指揮官警司黃冠豪行為失當罪成案件,佢喺辯方求情時話:「警察唔係免費服務社會㗎!They are well paid for it!(佢哋薪酬優厚)」,此「金句」常被網民重提。

至於61歲嘅彭家光,就分別喺1991及1996年於香港、英格蘭及威爾斯獲律師資格,2000年在港獲大律師資格,2009年獲委常任裁判官。