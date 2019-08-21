【Emily】斥澎湃新聞標題黨 星洲教授促刪文

轉載文章改題 轟歪曲原意

《人民日報》嘅標題係〈對話鄭永年：香港風波將如何收尾？〉，澎湃新聞轉載時改咗做〈鄭永年接受人民日報採訪：斷水就可終結香港亂局〉。成篇文章4000幾字，與斷水有關嘅有百幾字。鄭係想講，香港同內地有好多制約，知道分唔開，所以示威者成唔到氣候，講笑話中國只要威脅斷水就得，因為新加坡都係同馬來西亞買水，大馬唔畀水就麻煩；佢都有喺訪問中講明，呢個係一個新加坡前高官朋友嘅說法，「這當然是玩笑說法」。

鄭永年之後出聲明，指澎湃新聞嘅標題嚴重歪曲佢接受《人民日報》採訪嘅原意，「標題黨」嘅做法嚴重侵犯咗佢嘅聲譽，「並嚴重扭曲惡化了陸港兩地民眾的對立情緒，造成了極其惡劣的影響」。另外佢仲點名話內地其他媒體第一時間轉載澎湃嘅報道，「媒體道德墮落本身就是一個悲劇」，要求澎湃新聞等媒體必須刪除文章，並出道歉聲明。Emily噚晚望過澎湃新聞未將篇文落架，但就改咗用人民日報一樣嘅標題。