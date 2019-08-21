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【Emily】粵記者影港記大頭 惹不滿質疑

【明報專訊】噚日警方記者會發生小插曲，話說有本地記者發現坐喺後排一名紅衣女子不斷影其他記者大頭照，並上載微信，引起行家高度關注，紛紛追問佢點解咁做，上前圍住詢問佢係咪記者，要求佢出示記者證。

曾拒出示證件 警護送入辦公室

起初呢名紅衣女子話自己來自廣東廣播電視台，承認影咗提問記者嘅樣，但拒絕出示任何證件。一班傳媒聯絡隊警員其後護送佢入辦公室，話「我哋會處理」，引起一眾記者極度不滿，質疑紅衣女究竟係警察定記者、點解會獲得咁嘅待遇。

現場行家要求警方同該女子立即交代，事隔10分鐘後佢出嚟解釋，「大家都係記者，你哋喺度發稿，我都喺度發稿，就係咁簡單」；被多次追問會點用記者嘅大頭照，佢就唔答。徇眾要求下，佢出示一張卡片，姓名為陳曉前，頭銜係「廣東廣播電視台香港辦事處（記者站）站長」；警方現場話，卡片上名字同佢身分證明文件一致。最後佢喺警方協助下離開。

廣東廣播電視台譴責不禮貌對待

據了解，該女子的確係廣東台駐港記者，幾年前曾借調至廣東省委宣傳部。有知情者話，廣東台每年都有人到省宣傳部掛職，而內地官媒到黨政部門掛職、交流屬常見。

廣東廣播電視台噚晚發聲明，確認陳曉前係該台香港記者站站長，形容佢係「優秀記者」，喺各種重大事件、重要活動嘅新聞報道表現突出，對佢喺記招後受不禮貌對待表示強烈譴責，呼籲香港有關方面保護記者應有權益，營造公平、安全同穩定嘅採訪氛圍。

相關字詞﹕陳曉前 記者證 記者 微信 內地記者

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