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警員「假勞」換「真勞」案 值日官：所呈贋品好假

【明報專訊】當值警員在警署接到市值42.5萬元的勞力士失表後，先把真表放進自己腰包，再把劣質仿冒表呈交證物室，至失主致電警署後才歸還真表。警員事後辯稱以為自己遺失真表，倉卒下決定以仿冒表「暫時取代」。警員被控一項盜竊罪，昨在區域法院裁定表證成立。當日的警署值日官供稱，被告至警方高層查問事件後，才告知自己將假表代替真表呈交證物室，形容被告做法屬「偷龍轉鳳」。

警署警長馬國強昨供稱，他前年6月26日在長沙灣警署任值日官，被告周合駿（28歲）當日告訴他，有市民撿獲一隻勞力士手表，馬在放有手表的證物袋簽署後，着被告盡快交至證物室，形容該手表表面為黑色，比一般勞力士手表輕，質素「好差」。他又說，警察公共關係科同日雖曾來電查詢長沙灣足球場失表事件，但因該失表為藍色表面的勞力士手表，警署內的黑色表面手表亦如「朱義盛咁、好假」，故當時不認為屬同一事件的失物。

高層查問後 被告始透露掉包

馬國強又說，署理警司和署理總督察翌日就拾獲手表的事與他和被告開會，被告會後告訴他，當日接到的其實為藍色手表，被告把手表放進腰包後便繼續其他工作。當被告想交出手表時，發現手表不翼而飛，故用自己的黑色手表取代，「好驚無咗份工」，着馬不要告知他人，馬感到震驚，遂向上級報告。

馬國強在盤問下稱，被告曾告知他，後來在腰包尋回涉事的藍色手表，故把該手表放入另一證物袋，並交回證物室。法官裁定被告表證成立，他將於今日決定是否出庭自辯。

【案件編號：DCCC768/18】

相關字詞﹕盜竊 警員犯法 手表 警署

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