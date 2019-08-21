天水圍醫院年底增70病牀

新界西醫院聯網總監鄧耀鏗表示，聯網將新增105張病牀，包括天水圍醫院5A綜合專科病房的20張臨牀腫瘤科和20張內科及老人科病牀，另有30張急症內科的病牀；屯門醫院及博愛醫院則分別增加24及11張病牀。連同由博愛醫院轉移的38張急症內科病牀，天水圍醫院至11月底合共可提供140張病牀。

新西聯網設紓緩治療病房

鄧指出，屯院的內科及腫瘤科病房需求大，佔用率接近120%，部分晚期病人毋須接受化療或電療，一般只需止痛及心靈支援等。他預計天水圍醫院加牀可紓緩屯院壓力，讓屯院可更集中處理情况較急的患者。

新界西聯網臨牀腫瘤科顧問醫生魯勝雄解釋，新增的綜合專科病房主要照顧需要紓緩治療的晚期病人，病房設雙人和單人病格，另有活動室，提供相對較私人的空間讓病人及親友相聚。

人手方面，鄧耀鏗表示，隨着7月1日有醫科生完成受訓，新界西聯網已增聘84名醫生，期望今個年度可聘請300至330名護士。