科大獲粵4000萬「過河」資金 建海洋實驗室 研5G晶片

科大海洋科學系主任兼講座教授錢培元的團隊，向廣州市申請跨境科研資金1.14億元，在科大建立「南方海洋科學與工程廣東省實驗室（香港分部）」，已獲首筆撥款3800萬元資金作首年經費，其中3000萬元將用於實驗室建設，包括在全球聘請約60名教授、博士後、博士級研究員等，其餘800萬元為「港澳科研開放基金」，供港澳高校海洋科學專家申請。

「港租漁船內地用科考船 這就是落差」

錢培元說，香港為濱海城市，全港8所大專院校都設有海洋科學學科，但一直以來研究支持力度不夠大、經費不足，研究規模局限，「我們的教授要出南海研究，非常可憐，租用的是漁船；而內地去的都是幾千噸級、最先進的海洋科考船，這就是我們的落差」。是次獲得內地撥款，他期望香港國際級的學者可參與內地國家級研究，做出真正具影響力的研究，並將集中研究南海海洋生態、在冷泉環境開採可燃冰等方向。

科大電子及計算機工程學系教授俞捷的團隊，則獲廣東省科學技術廳透過「廣東省重點領域研發計劃」頒發317萬元，與華南理工大學及南方科技大學開展為期3年項目，研究及設計供5G網絡基站使用的光電互換晶片，料可將傳輸速度提升一倍。

專利分配跟從科大政策

俞捷表示，內地院校一直與晶片生產廠商合作，與其合作研究可了解業界需要，亦彌補香港沒有產業的問題，更「接地氣」。研究的專利、知識產權則會按各院校的貢獻分配，即使用的是內地科研資金，亦會跟從科大一向的知識產權政策。他又透露，團隊正準備另一相關延伸研究，以提高晶片的可靠及降低數據處理時延，料再向省科技廳申請撥款。

明報記者