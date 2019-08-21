真道調查報告交教局 辱警助理校長仍在職

【明報專訊】香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉早前在facebook個人帳戶發布針對警員的帖文，他事後收回言論及致歉。校方前日發聲明稱，校董會已接納「專責委員會」的報告，並已呈交教育局。據了解，戴健暉仍然任職該校，但翻查校網教職員架構表，全校有6名助理校長，但當中不見戴健暉。教育局長楊潤雄稱，局方會就報告內容評估戴的專業操守，審視其教師註冊資格。
助理校長名單不見其名
真道書院校監鍾嘉樂於校網張貼聲明稱，校董會早前成立專責委員會嚴肅跟進事件，經委員會深入了解及商討後已提交報告，獲校董會一致同意接納，將呈交教育局。校方沒透露報告內容。據了解，戴健暉仍然任職該校。
戴健暉昨回覆本報查詢稱，明白其個人言論為學校帶來傷害，理解、接受及尊重校董會的安排。他說抱歉言論為不同持份者帶來傷害，深刻反省，明白社會對教育工作者的期望，往後日子必然謹言慎行。
前特首梁振英早前致函學校要求革除戴健暉，梁昨再於facebook稱該校有警察子弟就讀，再促請學校革除戴所有職務。
楊潤雄昨稱，社會對教師專業操守、品德有很高期望，教師是學生榜樣，一言一行都特別受重視。他稱，教育局已收到學校呈交的報告，會就報告內容評估戴健暉的專業操守，考慮是否需於教師註冊資格上「做一些事」，強調此非輕易的決定。
民建聯昨稱，網上有不少仇視警員及其家屬的言論，擔心開學後警員子女會面對校園欺凌。立法會議員葛珮帆稱收到過百「警嫂」投訴，稱住址、電話、子女姓名和學校等被公開，投訴者的子女主要集中在小學。立法會議員張國鈞說，小學生則未必意會到自己被欺凌，而父母送子女到校後就不能保護子女，儘管未開學，但必須作預防。