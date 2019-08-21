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眾志：逾50中學有學生擬策劃罷課 高中生：記缺點不算犧牲

【明報專訊】反修例爭議下，香港眾志聯同多個學界組織發起9月起逢周一罷課，眾志副主席鄭家朗稱，有逾50間中學的學生已分別成立關注組，有意策劃罷課。另有學生自行發起行動，有不願透露校名、升中五的學生稱，已組織校內10多名高中生，計劃9月2日和3日辦罷課集會，校方表明反對，沒承諾不作紀律處分，他稱擔心學校秋後算帳，但自言希望以「和理非」作底線盡力做，比起被捕的抗爭者，被記缺點算不上犧牲。

配對平台供同校學生聯絡

眾志成立「配對連結平台」供同校學生聯絡。鄭家朗稱，已有逾50間學校的學生分別成立關注組，會陸續將其資料放上網。根據平台資料，九龍華仁書院、觀塘瑪利諾書院、民生書院均有學生成立關注組。鄭稱，開學日會在港島、九龍、新界區各辦集會，料本周內公布時間、地點等詳情。

學生：校方已反對 未放棄

即將升中五的余同學與10多名同學，計劃9月2日一連兩日在校內辦集會。他說校方已表明反對罷課，沒承諾不作紀律處分，僅稱會彈性處理。余同學6月至今一直參與遊行示威，自言是「和理非」，眼見其他抗爭者被捕，覺得自己在校內搞罷課，有可能被學校秋後算帳、記缺點，也「不是什麼」。

2014年雨傘運動前，學界亦有發起罷課，余同學當年讀小六，他說當時自發向身邊同學派黃絲帶，掛在校服上。5年後，他向同學派白絲帶，盼引起同學關注反修例。

他說，兩個多月來，社會發生的不公義事件令他憤怒，當中7．21元朗白衣人襲擊事件，警方處事受質疑，市民失去對警方的信任。他認為有良知的人也應發聲，就如民間這句「黃藍是政見，黑白是良知」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例 罷課 眾志

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