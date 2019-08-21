教局：堅決反對罷課 不索師生名單 發開學指引：懷疑學生違法抗爭要制止

楊潤雄：需知整體出席情况

從沒施壓秋後算帳

中小學9月2日開學，教育局長楊潤雄昨發信予全港校監及校長，稱新學年面對不同挑戰，包括可能出現的罷課訴求、校園欺凌等，故發指引供學校制定校本措施（見表）。就有學生、教師擬9月罷課，他強調不論罷課1天或每周1天，都衝擊和破壞學校及課堂運作，若學生誤以為罷課是爭取個別訴求的合理手段，「罷課肯定不斷在校園出現，對學校損害影響深遠」。若學生提交家長信請假以參加罷課或示威等抗爭行動，教育局稱學校需提醒家長當中可能涉及潛在危險，甚至違法，勸喻家長切勿讓子女參與。

楊潤雄稱，局方有需要對開學後學校有整體了解，「某一日特別多老師因某些原因不返學，我們都要知，但涉哪些老師及其名字，除非學校主動告之，否則局方無必要問」。

眾志：學生自有思考

香港眾志副主席鄭家朗稱，若政府回應市民訴求，罷課根本不會發生，學生作為社會一分子，對社會議題有思考，自發罷課表態，不存在背後被煽動或鼓吹。

教師在校授課及辦活動都會涉及富爭議議題。指引提及，教師需以專業角度考慮，就社會對近期的紛爭意見紛紜，非短期內可以全面或清晰地看到事實的真確性，探討有關課題，不必亦不能急於定案。楊潤雄解釋正在發展、較敏感的課題，或較難掌握事實對錯和背後原因，但理解即使教師不主動教，學生都會主動問。

楊：學校須對教師教材負責

楊潤雄稱相信教師中立、專業教學，會提供多方面、不偏頗的資料。至於會否審查學校教材，他稱教師編製校本教材，原則上都會尊重和理解，而學校作為教育機構需了解教師授課教材，並對此負責。

教育局於指引內提醒教師，若懷疑或發現有學生打算參加涉嫌違法活動，應立即制止及輔導，而最近的遊行、示威往往引發激烈衝擊，危害人身安全，更有可能被捕而抱憾終身。至於會否因交通受阻或其他安全問題而宣布停課，楊稱難以預計不合作運動對交通影響，若學生因示威者堵路而上學遲到，學校應酌情處理。

明報記者

（反修例風暴）