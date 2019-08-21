涉襲環時記者 「佔旺女村長」控3罪被拒保釋

涉索帶綁事主 襲擊兩下

23歲被告畢慧芬，報稱無業，昨由警車押到東區裁判法院提堂。3項控罪指稱她於本月13至14日在赤鱲角香港國際機場1號客運大樓G位通道，與其他人參與非法集結，以及在同時同地非法禁錮、非法及惡意傷害付國豪。據悉，被告涉用膠索帶綑綁事主付國豪，並襲擊了他兩下。主任裁判官錢禮應控方要求將案件押後，以待警方繼續調查，並下令畢慧芬不准保釋，還押監房看管。

涉新城市衝突保安保釋宵禁

東區裁判法院昨日亦審理沙田新城市廣場警民衝突案。報稱保安員的被告龔志遠（49歲），被控兩項非法集結及一項傷人罪名，暫時毋須答辯。控罪指稱他於上月14日在沙田新城市廣場一期3樓383號舖外，與其他身分不詳的人兩度非法集結，以及非法及惡意傷害男子郭兆恒；據悉事主為警務人員。錢官亦應控方要求，將案件押後至9月16日，以待警方繼續調查。被告准保釋候訊，惟須遵守宵禁令及禁足新城市廣場。

第三宗提堂案件涉及九龍區7月7日反修例遊行後，30歲女子X在旺角拍片時疑被誤當便衣警員，遭示威者包圍要求交出電話，混亂中有人涉碰到該女子胸部。廚師黃子隆（31歲）、大專學生吳睿哲（23歲）及中學教師蘇瑋善（24歲）同被控一項非法禁錮，黃另被控一項非禮罪，案件昨在九龍城法院再提堂。署理主任裁判官嚴舜儀按控方要求，押後案件至11月7日再訊，以待警方繼續調查。

女子拍片被誤當便衣警

控方申禁披露事主資料

另外，控方因應本案控罪、案件背景、公眾及受害人利益，向法庭申請禁制令，禁止任何人披露、發布、報道受害人的姓名、出生年份、出生日子、職業及住址；辯方則反對。就禁制令申請一事，嚴官排期至10月3日處理，讓雙方陳辭。

【案件編號：ESCC1963-64、KCCC1905/19】

（反修例風暴）