抹黑港示威 Twitter fb停20萬帳戶

Twitter刪936違規帳戶

稱證據顯示獲中國支持

Twitter在網誌宣布，已移除936個來自中國大陸的違規帳戶，帳戶涉嫌企圖刻意及針對地在港煽動不和，包括「貶損香港示威活動的正當性與政治立場」，並稱已有充足證據顯示行動有國家支持（state-backed）。

Twitter一向在中國被封鎖，它稱被封帳戶大部分以VPN使用其服務（翻牆），但亦有部分來自中國內地沒被封鎖的IP位址；而今次移除的936個帳戶只是最活躍的部分，此前已暫停近20萬個違規帳戶。Twitter亦正更新廣告政策，將不再接受由國家控制的新聞媒體刊登廣告，強調制訂廣告政策時，會考慮傳媒自由與獨立性、股權架構、政治壓力等。

fb刪7專頁 指與中國政府有關

fb亦據Twitter提供的線索作內部調查，刪除了來自中國的7個專頁、3個群組和5個帳戶，涉事帳戶均於2018年設立。fb強調，有關做法是根據有關專頁帳戶的行為，而非單純其張貼的內容，並稱有關專頁帳戶等經常上傳本港政治新聞，經調查後發現與中國政府有關。

立法會資訊科技界議員莫乃光強烈關注事件，認為今次兩大社交網站的行動很可能只是冰山一角，並期望這些網站會盡力處理可疑帳戶，相信會有更多同類型行動。他又呼籲YouTube加入行動行列，以免假消息、仇恨言論持續散播。他同時建議市民不論任何立場，傳播消息時要謹慎，小心判別內容真偽。

耿爽：港真相世人自有判斷

14億人有權表達觀點

外交部發言人耿爽昨日回應事件表示，不了解Twitter及facebook暫停帳戶的具體情况，但認為對於當前香港的局勢，14億中國人、海外華人華僑、廣大留學生，有權利表達自己的觀點和看法。對於Twitter將停止接受國營媒體投放廣告，耿爽說，香港的真相世人自有判斷，反問為何中國官方媒體介紹的就一定是負面和錯誤，「不知道某些公司或某些人反應如此強烈，是否戳中某些短處」。

（反修例風暴）