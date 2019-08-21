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通報機制僅限刑事 未包行政拘留

【明報專訊】銅鑼灣書店事件後，本港與內地的通報機制去年2月起實行新安排，無論是港人在內地涉及刑事案件，或是內地人在香港涉案，一般而言，相關部門都要在7至14天內向另一方政府通報。但機制只限於刑事罪行，行政拘留涉及範圍廣泛，卻未有包括在內。

涉刑事須7至14天通報

根據通報機制，涉及刑事強制措施、提出刑事檢控或確認非正常死亡的案件，須在7個工作天內通報；涉及重大複雜的刑事案件，要在14個工作天內通報；涉及恐怖犯罪活動及危害國家安全，須在30個工作天內通報。保安局發言人回覆，新機制實施至今年6月，內地通報單位作出1594次通報，當中涉及被採取強制措施的共1383次，涉及非正常死亡的共211人。

年初內地報章曾報道，有港人進入西九龍高鐵站內地管制區被帶走「司法拘留」，一度惹起爭議。至於是否以行政拘留處理案件，不止取決於案件性質，還牽涉案件的嚴重性，輕微則以行政拘留處理，嚴重者可給法庭審理。

行政拘留最長達15天

對於行政拘留未納入通報機制，民主黨涂謹申指出，過關時被關員要求入房問話，數分鐘至數小時同屬行政扣留，如果同樣要通報，實際上難實行，但行政拘留最長可達15天，因而造成灰色地帶。

民建聯陳克勤表示，假如涉事地點在廣東省，應以最短時間即7日通報，惟今次事件不在機制內。但他認為，由於當事人的工作關係，建議政府積極向內地部門了解跟進，以免引起不必要的懷疑。

（反修例風暴）

相關字詞﹕通報機制 行政拘留 高鐵西九龍站

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