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乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注

【明報專訊】在英國駐港總領事館蘇格蘭國際發展局任職的港人Simon Cheng（譯音鄭文傑），本月8日從深圳乘坐高鐵返港期間與親友失去聯絡，最後留下的短訊是「Pray for me」（為我祈禱），其女友懷疑他在高鐵西九龍站內「被失蹤」。鄭的女友稱，入境處職員向她表示鄭在內地被「行政拘留」。入境處回覆本報時未有證實事件，只說已接獲當事人家屬求助，正透過駐粵辦跟進。英國外交部則表示極度關注（extremely concerned）。

最後短訊：Pray for me

根據《香港01》報道，在英總領事館任職貿易投資相關工作的Simon Cheng，本月8日前往深圳工作，原定即日乘坐高鐵返港，據其女友李小姐展示二人的短訊內容，當晚10時多，鄭表示正在高鐵上，3分鐘後回覆他正準備過關（Ready to pass through the border），並隨即加一句「為我祈禱」（Pray for me），之後便失去聯絡，至今超過10日。

李小姐懷疑Simon在西九龍站「出事」，引述入境處職員向她表示Simon在內地被「行政拘留」，但原因及地點不詳。

友人稱無參與反修例示威

鄭在港成長，曾在北京、台灣及英國讀書，主攻國際事務、政經等學科，曾在英國倫敦政治經濟學院（LSE）修讀經濟學及政治科學碩士，2017年入職英國駐港總領事館。據其友人表示，他並沒有參與近月的反修例示威活動。

入境處：正向駐粵辦跟進

對於有駐港總領事館職員從深圳返港途中疑遭內地拘留，英國外交部周二表示極度關注，當局正為其家人提供支援，並向廣東省及香港部門尋求更多資料。入境處回覆已接獲當事人家屬求助，正透過駐粵辦跟進，並按當事人家屬的意願提供協助。

保安局：執法機關會依法通知

當事人未必願告知家人

保安局發言人回覆，有關行政拘留的個案，據了解多涉及當事人在內地的個人違規行為，性質比較輕微，執法機關會依法通知被處罰人的家屬，而當事人不一定願意將其個案向家人透露，該等拘留期限將不超過15日。但局方未有回應當事人是否被行政拘留，或是否在西九龍站內地口岸區被帶走。

警方發言人回覆，灣仔警署於8月9日接獲一名女子報案，稱其28歲姓鄭的弟弟於8月8日離開佐敦住所後失蹤。案件列作「失蹤人士」，現由西九龍總區失蹤人口調查組跟進。警方經初步調查，發現該名男子於8月8日經羅湖口岸離開香港進入內地。警方正與內地相關部門保持緊密聯繫。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕高鐵西九龍站 高鐵 行政拘留

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