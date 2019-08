乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注

最後短訊:Pray for me

根據《香港01》報道,在英總領事館任職貿易投資相關工作的Simon Cheng,本月8日前往深圳工作,原定即日乘坐高鐵返港,據其女友李小姐展示二人的短訊內容,當晚10時多,鄭表示正在高鐵上,3分鐘後回覆他正準備過關(Ready to pass through the border),並隨即加一句「為我祈禱」(Pray for me),之後便失去聯絡,至今超過10日。

李小姐懷疑Simon在西九龍站「出事」,引述入境處職員向她表示Simon在內地被「行政拘留」,但原因及地點不詳。

友人稱無參與反修例示威

鄭在港成長,曾在北京、台灣及英國讀書,主攻國際事務、政經等學科,曾在英國倫敦政治經濟學院(LSE)修讀經濟學及政治科學碩士,2017年入職英國駐港總領事館。據其友人表示,他並沒有參與近月的反修例示威活動。

入境處:正向駐粵辦跟進

對於有駐港總領事館職員從深圳返港途中疑遭內地拘留,英國外交部周二表示極度關注,當局正為其家人提供支援,並向廣東省及香港部門尋求更多資料。入境處回覆已接獲當事人家屬求助,正透過駐粵辦跟進,並按當事人家屬的意願提供協助。

保安局:執法機關會依法通知

當事人未必願告知家人

保安局發言人回覆,有關行政拘留的個案,據了解多涉及當事人在內地的個人違規行為,性質比較輕微,執法機關會依法通知被處罰人的家屬,而當事人不一定願意將其個案向家人透露,該等拘留期限將不超過15日。但局方未有回應當事人是否被行政拘留,或是否在西九龍站內地口岸區被帶走。

警方發言人回覆,灣仔警署於8月9日接獲一名女子報案,稱其28歲姓鄭的弟弟於8月8日離開佐敦住所後失蹤。案件列作「失蹤人士」,現由西九龍總區失蹤人口調查組跟進。警方經初步調查,發現該名男子於8月8日經羅湖口岸離開香港進入內地。警方正與內地相關部門保持緊密聯繫。

