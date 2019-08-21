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梁繼昌擬提私人草案設獨立委會

【明報專訊】特首林鄭月娥至今拒絕就修例風波成立獨立調查委員會（COI），專業議政梁繼昌昨表示，若政府不主動成立COI，他將會在立法會以私人條例草案形式成立COI，審視大規模示威成因、警方執法，以及示威者行為等，希望藉獨立調查解決目前衝突，恢復社會秩序，受查對象包括政府官員、警隊管理層及前線指揮官，以及組織示威活動的人。

須分組點票 未與建制商量

私人草案須獲立法會分組點票支持才能通過，現時地區直選和功能組別均由建制派主導，梁繼昌昨未評論草案通過機會，僅稱至今未聯絡建制派商討建議。

指監警乏權 質疑新增委員公信

林鄭月娥昨提出增加監警會委員，曾任委員的梁繼昌說不反對增加委員，但近年政府挑選委員都是「政治酬庸」，新委員是否具公信力成疑，而監警會的主要問題是缺乏傳召權，若警方不合作，監警會根本不可能取證；又認為若警方不接受監警會的調查結論，兩方便會進入無止境的磋商，故監警會不能取代COI，政府成立COI是必須做的事。

民陣召集人岑子杰亦強調，監警會沒有傳召警員作供的權力，即使增加一兩個稍為中立的委員，或由海外專家協助審視投訴，亦改變不了監警會完全無實權的問題，難以調查事件真相。

翻查近月報道，不同人曾提出COI以外的方法探討修例風波，行會成員湯家驊曾提出仿效南非經驗，成立「真相與和解委員會」；浸會大學校長錢大康曾向師生及校友發信，建議成立「真相委員會」（Truth Commission），但目標不是指摘或懲罰，而是令所有港人得悉事實真相，繼而恢復社會穩定及和諧；律師會早前建議成立委員會調查，但不一定要以法定形式調查，證人亦必須匿名作證。

相關字詞﹕林鄭月娥 反修例風暴 獨立調查委員會 梁繼昌

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