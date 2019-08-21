譚文豪辭機師：保護國泰免無理攻擊

廣播「港人加油」機師

國泰證「不再是員工」

另外，航空界上月26日在機場舉行「和你飛」集會，當晚國泰一班由日本東京返港客機的機師，在機艙廣播談及機場集會，以廣東話說「香港人加油，萬事小心」。昨日有傳該機師已被解僱；國泰回覆本報查詢時承認該機師「不再是公司員工」，但未有透露他是被解僱，還是自行請辭。

中國民航局本月9日曾發聲明，對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止由「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務，並向內地提交前往內地或飛越內地領空航班的機組人員名單。

譚：盼航空界政治風暴「至我而止」

譚文豪昨在facebook公布請辭消息，他說自己服務國泰近20年，離開難免不捨，批評中國民航局「將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職」。

譚文豪說，決定放棄這份曾經熱愛的工作，是為保護立足香港70多年的國泰不再受無理攻擊，亦希望這場航空界政治風暴能夠「至我而止」。他說，回顧整場反修例運動，比起其他抗爭者，他「只是放棄一份工作、放棄一條後路，簡直微不足道」，強調自己會與香港人為守護自由「一起撐下去」。被問到會否希望風波過後重返航空業和國泰，他說當前最重要的是與香港人並肩同行。