港聞

港聞一

下一篇 上一篇

譚文豪辭機師：保護國泰免無理攻擊

【明報專訊】國泰航空近日成為反修例風波焦點之一，繼行政總裁何杲請辭後，身兼公民黨立法會議員的國泰機師譚文豪，昨亦向國泰請辭，即時生效。他形容自2016年參選立法會以來，「屢屢有人以我的職業大做文章」，近期國泰由前線員工到行政總裁，都因政治審判和白色恐怖而「被辭職」，他請辭是希望保護國泰不再遭受無理攻擊。

廣播「港人加油」機師

國泰證「不再是員工」

另外，航空界上月26日在機場舉行「和你飛」集會，當晚國泰一班由日本東京返港客機的機師，在機艙廣播談及機場集會，以廣東話說「香港人加油，萬事小心」。昨日有傳該機師已被解僱；國泰回覆本報查詢時承認該機師「不再是公司員工」，但未有透露他是被解僱，還是自行請辭。

中國民航局本月9日曾發聲明，對國泰發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止由「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務，並向內地提交前往內地或飛越內地領空航班的機組人員名單。

譚：盼航空界政治風暴「至我而止」

譚文豪昨在facebook公布請辭消息，他說自己服務國泰近20年，離開難免不捨，批評中國民航局「將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職」。

譚文豪說，決定放棄這份曾經熱愛的工作，是為保護立足香港70多年的國泰不再受無理攻擊，亦希望這場航空界政治風暴能夠「至我而止」。他說，回顧整場反修例運動，比起其他抗爭者，他「只是放棄一份工作、放棄一條後路，簡直微不足道」，強調自己會與香港人為守護自由「一起撐下去」。被問到會否希望風波過後重返航空業和國泰，他說當前最重要的是與香港人並肩同行。

相關字詞﹕反修例風暴 何杲 國泰 香港人加油 譚文豪

上 / 下一篇新聞

連儂牆斬3人 內地團導遊羅湖落網 返家更衣一度潛內地 《信報》副刊記者危殆
連儂牆斬3人 內地團導遊羅湖落網 返家更衣一度潛內地 《信報》副刊記者危殆
居民批警懶蒐證 自發洗樓搜出血衣
居民批警懶蒐證 自發洗樓搜出血衣
記者肺中3刀斷1靜脈 呼吸機維生
記者肺中3刀斷1靜脈 呼吸機維生
周內見曾提意見「有心人」 林鄭：馬上建對話平台 民陣不加入
周內見曾提意見「有心人」 林鄭：馬上建對話平台 民陣不加入
林鄭：監警擴範圍不設時限 梁定邦：不應排除獨立調查
林鄭：監警擴範圍不設時限 梁定邦：不應排除獨立調查
梁繼昌擬提私人草案設獨立委會
梁繼昌擬提私人草案設獨立委會
乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注
乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注
通報機制僅限刑事 未包行政拘留
通報機制僅限刑事 未包行政拘留
抹黑港示威 Twitter fb停20萬帳戶
抹黑港示威 Twitter fb停20萬帳戶
發8‧18集會帖文 「香港新浪旅遊」微博被關
發8‧18集會帖文 「香港新浪旅遊」微博被關
外交部駐港公署警告美「收手收聲」
外交部駐港公署警告美「收手收聲」
涉襲環時記者 「佔旺女村長」控3罪被拒保釋
涉襲環時記者 「佔旺女村長」控3罪被拒保釋
教局：堅決反對罷課 不索師生名單 發開學指引：懷疑學生違法抗爭要制止
教局：堅決反對罷課 不索師生名單 發開學指引：懷疑學生違法抗爭要制止
眾志：逾50中學有學生擬策劃罷課 高中生：記缺點不算犧牲
眾志：逾50中學有學生擬策劃罷課 高中生：記缺點不算犧牲
真道調查報告交教局 辱警助理校長仍在職
真道調查報告交教局 辱警助理校長仍在職
爆眼女子出院 右眼未能看見光
爆眼女子出院 右眼未能看見光
科大獲粵4000萬「過河」資金 建海洋實驗室 研5G晶片
科大獲粵4000萬「過河」資金 建海洋實驗室 研5G晶片
港鐵事務總監 蘇家碧1月離任
港鐵事務總監 蘇家碧1月離任
天水圍醫院年底增70病牀
天水圍醫院年底增70病牀
警員「假勞」換「真勞」案 值日官：所呈贋品好假
警員「假勞」換「真勞」案 值日官：所呈贋品好假
青衣南路變藍路 惹水炮車試色疑雲
青衣南路變藍路 惹水炮車試色疑雲
拖架司機疑病發撞欄亡
拖架司機疑病發撞欄亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】粵記者影港記大頭 惹不滿質疑
【Emily】粵記者影港記大頭 惹不滿質疑
【Emily】70年代遊戲 中西區「捐山窿」公園周日啟用
【Emily】70年代遊戲 中西區「捐山窿」公園周日啟用
【Emily】斥澎湃新聞標題黨 星洲教授促刪文
【Emily】斥澎湃新聞標題黨 星洲教授促刪文
【Emily】網民常提「金句」 練錦鴻、謝沈智慧、彭家光升區院法官
【Emily】網民常提「金句」 練錦鴻、謝沈智慧、彭家光升區院法官
【Emily】林鄭話落區 李慧琼同日偕官員行動
【Emily】林鄭話落區 李慧琼同日偕官員行動