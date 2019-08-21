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林鄭：監警擴範圍不設時限 梁定邦：不應排除獨立調查

【明報專訊】特首林鄭月娥昨未承諾成立獨立調查委員會（COI），但透露監警會早前通過聘請海外專家協助調查，並會將審視工作範圍，由原本7月2日延伸至不設終結時限，強調包括7月21日元朗白衣人襲擊市民事件。林太說，曾與監警會主席梁定邦商量是否需增加監警會成員。梁定邦接受《南華早報》訪問時稱，政治問題政治解決，應由正式撤回修例開始，亦不應排除在較後時間成立COI。

梁：息紛爭應由撤回修例開始

梁定邦在訪問中說，要平息香港紛爭，不能單靠警察，應從撤回修例開始。他呼籲政府不要對COI「閂後門」，但要小心行事，處理如何改善警隊，而個別警員是否有罪，應透過內部紀律聆訊處理。他說，若事件無法循政治解決，香港會面對內耗的戰爭或螺旋式上升的衝突。

聘海外專家 增成員否未定案

林鄭月娥昨稱，由投訴警察課處理涉及修例風波的投訴達174宗，其中元朗襲擊事件佔三成，有53宗。她說，監警會上周五（16日）召開特別內務會議，同意延伸審視工作範圍至7月2日以後，包括元朗事件，暫時不設終結時限，因未看到社會紛爭何時會完全停止，希望能釐清相關事實，而截至7月2日的個案，仍爭取在6個月內呈交並公開報告；而該會議亦通過，為了確保審視報告的客觀性，委員會亦通過聘請一些海外專家，而梁定邦早前在英國亦接觸了曾處理2011年托定咸騷亂的專家。

林太提到，至目前為止，監警會特別成立的專案組已收到1200份資料，涉及超過2.4萬個項目，包括文字、圖片、錄影片段，由於工作量很大，她最近與梁定邦商量是否需要增加成員，未有定案。

謝偉銓：應增秘書處職員

監警會副主席、立法會議員謝偉銓昨向本報稱，看不到監警會有何工作上的壓力而要增加委員，但認為要增加秘書處職員，以處理近期工作。對於是否因監警會公信力不足，林太才提出增加委員，他說不知道林太背後想法，但強調不認同監警會的組成是有所偏向。

相關字詞﹕五大訴求 反修例風暴 謝偉銓 監警會

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