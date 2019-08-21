周內見曾提意見「有心人」 林鄭：馬上建對話平台 民陣不加入

拒獨立調查 研其他委會

林鄭月娥昨出席行政會議前見傳媒，她說為了籌備對話平台，會在本周內邀請近期曾提出建立對話平台的「有心人」見面，聆聽他們的意見，但未有透露誰是「有心人」。林太昨續拒成立獨立調查委員會（COI），重申支持監警會工作，但稱社會人士提議了不同委員會，政府正在研究，舉例2011年英國騷亂後，英國政府沒有成立COI，而是成立由4人組成的「社區和受害者小組（Communities and Victims Panel）」，找出大型騷動的原因。

林太說，希望透過對話，讓香港社會早日復原，繼續向前發展，並讓政府彌補社會現時不足。她形容自己的提議是「非常有誠意的展示」，希望與社會各界有真誠對話，縮窄分歧，而她和所有司局長都很願意到社區直接對話和溝通。

消息：再現暴力會推遲

政府消息人士稱，林太會邀請曾提出對話平台的宗教領袖、大學校長、運房局前局長張炳良、立法會前主席曾鈺成及全國政協常委唐英年等，商討如何構建平台，例如如何接觸示威者及由誰人主持平台等，而「眾言堂」是可以考慮的對話模式，可抽樣邀請市民表達意見，「鬧政府都無所謂」，希望在兩至三周內盡快構建平台，但若社會再現嚴重暴力，便會推遲。

民陣：拒五大訴求 溝通僅拖延

民陣召集人岑子杰批評林太繼續拒絕回應五大訴求，溝通平台只是「陷阱、公關騷」，敷衍市民，耍小手段拖延時間。民主派立法會議員區諾軒相信，若政府繼續不回應訴求，勇武派將會再次上場，周日的和平集會只是策略交替，而非林太所想「一廂情願的好開始」。

尹兆堅：屢約不見 不會上當

民主黨尹兆堅認為，政府在拒絕回應五大訴求下，卻說要尋求對話，是「本末倒置、轉移視線」，他預料林太邀請對話的人，只會是獲建制派認受的人，舉例民主派和民間過去兩個月多次提出與林太會面，但多番遭對方拒絕，顯示她沒有真心誠意解決問題，民主黨不會「上當」，加入平台只會淪為政府「政治化妝」的工具。

張國鈞：回應所有訴求不實際

身兼行會成員的民建聯張國鈞認為，建立對話平台是正確方向，相信市民對現時社會氣氛感厭倦，政府應解決深層次問題。他說社會上不同人有不同訴求，反問「是否政府回應所有訴求先可以傾」，形容這是不太實際的做法，「最實際的，就是特區政府放下身段，坐下來，聆聽市民的聲音，找出路」。

湯家驊：法國模式比調查聽證更好

民主思路早前提出借鑑南非經驗，成立「真相與和解委員會」。身兼行會成員的民主思路召集人湯家驊說，其建議並非調查警察有否使用暴力或示威者是否暴徒，因這對社會修復沒有幫助，他以法國黃背心運動為例，指法國總統馬克龍曾開展全國大辯論，認為以這模式解決社會撕裂，比調查和聆聽證供更好。

明報記者