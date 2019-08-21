港聞

港聞一

下一篇 上一篇

居民批警懶蒐證 自發洗樓搜出血衣

【明報專訊】將軍澳「連儂隧道」3人被斬傷，有居民不滿「警方蒐證態度懶散」，未翻看閉路電視（CCTV）片段便離去，凌晨自發「洗樓」，在頌明苑嘉明閣一樓層發現相信是疑兇犯案時身穿的衣物，並報警。另有街坊拍攝到事發過程後，尾隨疑兇至頌明苑，但稱警方至昨早仍未與她錄口供。

案發數小時未與目擊者錄口供 警：首要救援緝兇 感激市民找證物

警察公共關係科高級警司江永祥昨稱，衝鋒隊及軍裝警員於接報5分鐘內到場，不認同「警方處理案件緩慢」說法。他解釋，警方首要目的是救援及緝兇，故無法即時向所有目擊者以紙筆錄口供，當時亦未必有充足資源搜查每幢大廈，他感激市民協助找到疑犯犯案時身穿衣物。江又稱，因需要「特別技術人士」在場，警方至昨凌晨5時才能查看屋苑的閉路電視。

沒馬上看CCTV 警：需特別技術人士

嘉明閣30樓住戶楊先生表示，昨凌晨聽到嘈吵聲，探頭望向樓下，未幾聽到慘叫聲，並見一男子往嘉明閣方向逃走。他下樓後見到一名女傷者倒地，警員陸續到場，在頌明苑公園一個垃圾桶找到一把刀後離開，其間沒翻看嘉明閣的閉路電視片段。楊先生認為警方蒐證態度「懶散」，「警方做法通常第一時間睇大廈CCTV，佢係冇睇過，攞咗把刀成班就離開」。

約一小時後，有居民自發由嘉明閣35樓往下逐層搜索，在21樓梯間垃圾桶發現一件染血的淺藍色圓領短袖上衣，以及一條白色印花深藍色短褲，懷疑是疑兇犯案時所穿衣物。有居民再報警，要求翻看大廈閉路電視片段。楊又稱，疑兇是拍卡進入大廈，「好肯定是住戶，與看更打招呼，在升降機內行嚟行去」。

跑步女子目擊 尾隨刀手

任職英文教師的陳小姐事發時跑步途經現場，見一名中年漢與兩女子對話，雙方語氣不算激動，其中一名女子反問中年漢「你覺得有咩問題？」中年漢回應「唔係『有咩問題』嘅問題」。陳不以為然跑步離去，未幾聽到一陣喧鬧聲，返回隧道見中年漢大喊「我忍唔住啦」，並拔出一把刀施襲，一名女事主左肩被插兩刀，向陳方向逃來及求救後失去意識；中年漢繼續揮刀斬向另外兩男女，其後拔足狂奔。陳尾隨疑兇至頌明苑後失去對方蹤影，詢問街坊始知疑兇走入嘉明閣，遂報警。

她昨早重返現場了解，形容疑兇施襲時兇狠，「完全冇留手，插到好入」。回想凌晨尾隨疑兇，她說：「其實驚嘅，驚佢返轉頭斬我，唔知佢會唔會匿喺一二邊伏擊我。」陳事後向現場警員提供資料，至昨早受訪時警方仍未正式向她錄口供。

傷者朋友：一周前見疑兇經過張望

自稱傷者朋友的徐先生昨致電商台節目講述事發經過，稱約一周前在現場附近曾見疑兇經過張望，事發時疑兇在背後拿出刀，徐在場拿起木梯阻止，並撞跌疑兇手上的刀，但疑兇隨即拿出另一把刀揮斬，對無法阻止事件感內疚。

（反修例風暴）

相關字詞﹕連儂牆 將軍澳 斬人 傷人

上 / 下一篇新聞

連儂牆斬3人 內地團導遊羅湖落網 返家更衣一度潛內地 《信報》副刊記者危殆
連儂牆斬3人 內地團導遊羅湖落網 返家更衣一度潛內地 《信報》副刊記者危殆
記者肺中3刀斷1靜脈 呼吸機維生
記者肺中3刀斷1靜脈 呼吸機維生
周內見曾提意見「有心人」 林鄭：馬上建對話平台 民陣不加入
周內見曾提意見「有心人」 林鄭：馬上建對話平台 民陣不加入
林鄭：監警擴範圍不設時限 梁定邦：不應排除獨立調查
林鄭：監警擴範圍不設時限 梁定邦：不應排除獨立調查
譚文豪辭機師：保護國泰免無理攻擊
譚文豪辭機師：保護國泰免無理攻擊
梁繼昌擬提私人草案設獨立委會
梁繼昌擬提私人草案設獨立委會
乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注
乘高鐵返港 英領館職員失聯10天 疑西九站被帶走「行政拘留」 英外交部：極度關注
通報機制僅限刑事 未包行政拘留
通報機制僅限刑事 未包行政拘留
抹黑港示威 Twitter fb停20萬帳戶
抹黑港示威 Twitter fb停20萬帳戶
發8‧18集會帖文 「香港新浪旅遊」微博被關
發8‧18集會帖文 「香港新浪旅遊」微博被關
外交部駐港公署警告美「收手收聲」
外交部駐港公署警告美「收手收聲」
涉襲環時記者 「佔旺女村長」控3罪被拒保釋
涉襲環時記者 「佔旺女村長」控3罪被拒保釋
教局：堅決反對罷課 不索師生名單 發開學指引：懷疑學生違法抗爭要制止
教局：堅決反對罷課 不索師生名單 發開學指引：懷疑學生違法抗爭要制止
眾志：逾50中學有學生擬策劃罷課 高中生：記缺點不算犧牲
眾志：逾50中學有學生擬策劃罷課 高中生：記缺點不算犧牲
真道調查報告交教局 辱警助理校長仍在職
真道調查報告交教局 辱警助理校長仍在職
爆眼女子出院 右眼未能看見光
爆眼女子出院 右眼未能看見光
科大獲粵4000萬「過河」資金 建海洋實驗室 研5G晶片
科大獲粵4000萬「過河」資金 建海洋實驗室 研5G晶片
港鐵事務總監 蘇家碧1月離任
港鐵事務總監 蘇家碧1月離任
天水圍醫院年底增70病牀
天水圍醫院年底增70病牀
警員「假勞」換「真勞」案 值日官：所呈贋品好假
警員「假勞」換「真勞」案 值日官：所呈贋品好假
青衣南路變藍路 惹水炮車試色疑雲
青衣南路變藍路 惹水炮車試色疑雲
拖架司機疑病發撞欄亡
拖架司機疑病發撞欄亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】粵記者影港記大頭 惹不滿質疑
【Emily】粵記者影港記大頭 惹不滿質疑
【Emily】70年代遊戲 中西區「捐山窿」公園周日啟用
【Emily】70年代遊戲 中西區「捐山窿」公園周日啟用
【Emily】斥澎湃新聞標題黨 星洲教授促刪文
【Emily】斥澎湃新聞標題黨 星洲教授促刪文
【Emily】網民常提「金句」 練錦鴻、謝沈智慧、彭家光升區院法官
【Emily】網民常提「金句」 練錦鴻、謝沈智慧、彭家光升區院法官
【Emily】林鄭話落區 李慧琼同日偕官員行動
【Emily】林鄭話落區 李慧琼同日偕官員行動