居民批警懶蒐證 自發洗樓搜出血衣

案發數小時未與目擊者錄口供 警：首要救援緝兇 感激市民找證物

警察公共關係科高級警司江永祥昨稱，衝鋒隊及軍裝警員於接報5分鐘內到場，不認同「警方處理案件緩慢」說法。他解釋，警方首要目的是救援及緝兇，故無法即時向所有目擊者以紙筆錄口供，當時亦未必有充足資源搜查每幢大廈，他感激市民協助找到疑犯犯案時身穿衣物。江又稱，因需要「特別技術人士」在場，警方至昨凌晨5時才能查看屋苑的閉路電視。

沒馬上看CCTV 警：需特別技術人士

嘉明閣30樓住戶楊先生表示，昨凌晨聽到嘈吵聲，探頭望向樓下，未幾聽到慘叫聲，並見一男子往嘉明閣方向逃走。他下樓後見到一名女傷者倒地，警員陸續到場，在頌明苑公園一個垃圾桶找到一把刀後離開，其間沒翻看嘉明閣的閉路電視片段。楊先生認為警方蒐證態度「懶散」，「警方做法通常第一時間睇大廈CCTV，佢係冇睇過，攞咗把刀成班就離開」。

約一小時後，有居民自發由嘉明閣35樓往下逐層搜索，在21樓梯間垃圾桶發現一件染血的淺藍色圓領短袖上衣，以及一條白色印花深藍色短褲，懷疑是疑兇犯案時所穿衣物。有居民再報警，要求翻看大廈閉路電視片段。楊又稱，疑兇是拍卡進入大廈，「好肯定是住戶，與看更打招呼，在升降機內行嚟行去」。

跑步女子目擊 尾隨刀手

任職英文教師的陳小姐事發時跑步途經現場，見一名中年漢與兩女子對話，雙方語氣不算激動，其中一名女子反問中年漢「你覺得有咩問題？」中年漢回應「唔係『有咩問題』嘅問題」。陳不以為然跑步離去，未幾聽到一陣喧鬧聲，返回隧道見中年漢大喊「我忍唔住啦」，並拔出一把刀施襲，一名女事主左肩被插兩刀，向陳方向逃來及求救後失去意識；中年漢繼續揮刀斬向另外兩男女，其後拔足狂奔。陳尾隨疑兇至頌明苑後失去對方蹤影，詢問街坊始知疑兇走入嘉明閣，遂報警。

她昨早重返現場了解，形容疑兇施襲時兇狠，「完全冇留手，插到好入」。回想凌晨尾隨疑兇，她說：「其實驚嘅，驚佢返轉頭斬我，唔知佢會唔會匿喺一二邊伏擊我。」陳事後向現場警員提供資料，至昨早受訪時警方仍未正式向她錄口供。

傷者朋友：一周前見疑兇經過張望

自稱傷者朋友的徐先生昨致電商台節目講述事發經過，稱約一周前在現場附近曾見疑兇經過張望，事發時疑兇在背後拿出刀，徐在場拿起木梯阻止，並撞跌疑兇手上的刀，但疑兇隨即拿出另一把刀揮斬，對無法阻止事件感內疚。

（反修例風暴）