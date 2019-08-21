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連儂牆斬3人 內地團導遊羅湖落網 返家更衣一度潛內地 《信報》副刊記者危殆

【明報專訊】將軍澳「連儂隧道」昨凌晨發生斬人血案，任職導遊的中年漢疑因政見問題，拔刀襲擊正修復連儂牆的市民，造成2女1男受傷，一名《信報》副刊女記者身中多刀，情况危殆。疑兇事後返家更衣後一度潛逃內地，昨午經羅湖返港時被捕。案發後有居民不滿警方未即時翻看閉路電視片段，凌晨自發「洗樓」，發現相信是疑兇犯案時身穿衣物（見另稿）。

明報記者

事發將軍澳景林邨連接頌明苑及厚德邨行人隧道內「連儂牆」，昨凌晨1時許，一名中年漢懷疑與正修復連儂牆的市民起爭執，中年漢突然拔刀施襲，3人走避不及被斬傷，刀手行兇後一度走入頌明苑嘉明閣，換衫後潛逃內地。3名傷者需送院，其中26歲黃姓女傷者傷勢嚴重，手部及背部中刀浴血，送往伊利沙伯醫院搶救後情况危殆；24歲梁姓男傷者頭部及耳朵受傷，縫7針後出院；35歲李姓女傷者則手腳受傷，於將軍澳醫院接受手術，情况穩定。

《信報》總編：譴責任何暴力 李澤楷願付記者醫療開支

據了解，26歲黃姓女傷者為《信報》副刊記者。信報總編輯郭艷明透露，黃月初已辭職，昨正放長假期，相信她非因公事前往事發地點，對她遇襲受傷感痛心。郭代表信報譴責任何暴力，信報股東、盈科拓展主席李澤楷透過信報向黃的家人轉達慰問，並願支付受襲記者一切醫療及復康開支，祝願她早日康復，同時重申強烈反對暴力。

特首林鄭月娥強調政府對任何暴力行為都會譴責，警務處定會嚴肅跟進，依法處理是次襲擊事件。警察公共關係科總警司謝振中昨表示，絕對不會接受所有暴力行為，不論涉案人或被捕人背景，警方都會不偏不倚調查。

藍衣作案 回家換紅衣

警方事後到場調查，事發隧道內血漬斑斑，地上留有一把懷疑涉案的29厘米長菜刀。警員翻看嘉明閣閉路電視片段，發現原本身穿藍衣、身上掛有一個斜孭袋的刀手曾乘搭升降機到21樓，不久後換上紅衣及一條短褲，掛着同一斜孭袋乘升降機離開大廈；警方及後又於隧道附近垃圾桶發現另一31厘米長染血牛肉刀。將軍澳警區重案組第1隊接手跟進案件，先後兩次到嘉明閣檢走閉路電視片段及證物，又於輝明閣帶走一名男子協助調查。

疑兇曾飲酒 警事前未獲情報

至昨午約3時，警方於羅湖以涉嫌傷人拘捕50歲疑犯，正被扣查。經初步調查，被捕男子事前曾飲酒，警方事前未有收到情報。據了解，被捕男子名洪震，為持牌導遊，專接待內地團。

疑犯傍晚被黑布蒙頭帶返寓所搜屋，警方檢走一些衣物、一對鞋及一個袋。

事主修連儂牆 疑兇搭訕噴煙

將軍澳區議員兼立法會議員范國威表示，事發時兩名女傷者正修復連儂牆及談天，其間身穿藍色上衣及短褲的中年漢上前搭訕，並吸煙噴向二人，雙方因而口角，及後該中年漢拔刀施襲，有男途人試圖阻止時同被斬傷。范稱該刀手以智能卡拍卡進入頌明苑嘉明閣，懷疑是嘉明閣居民。

現場消息稱，刀手確為嘉明閣21樓一單位業主，較早前曾將單位出租予內地大學生，近來收回單位裝修，至近月才見他出入。消息稱疑兇在鄰座亦持有一單位，多於晚上8時許回家，並常與父親出入，形容對方平日表現疑神疑鬼，常懷疑被跟蹤。

未發現染血疑犯 當值保安停職

數百名頌明苑居民晚上包圍管理公司代表，不滿昨晨當值看更未發現疑犯滿身鮮血返回大廈，管理公司代表向居民道歉，稱涉事保安已停職，並會加強保安。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

（反修例風暴）

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