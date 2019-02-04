【Emily】612基金周日籌逾600萬 陳淑莊完成電療 激光中離診室

Emily噚日提過公民黨陳淑莊（Tanya），周日佢都有去維園為基金籌款，噚日做最後一次電療。佢喺facebook貼文回顧心路歷程，話由5月初做手術，再由7月初做電療至今，「差不多跟整個反送中運動重疊……一直內疚未能做得更多」。

Tanya料接任泛民召集人

Tanya話，自己喺6月16日回到街頭，見到好多市民擔心佢嘅健康，實在過意不去，所以決定健身，準備面對6星期嘅電療過程同副作用，佢噚日喺羅文嘅《激光中》歌聲下離開電療室，感謝醫生同醫護人員「讓我在激光中順利和安心地度過整個療程」。佢最後提到，政府仍然冷處理港人訴求，勉勵港人要互相打氣，「不氣餒，不放棄」，強調五大訴求缺一不可。

嚟緊10月開始嘅今屆立法會最後一年會期，泛民會議召集人就輪到由公民黨議員出任，Tanya完成治療、身體狀况良好，據了解佢將會接任召集人一職。