青年涉製假文書 助10內地人申英簽證

稱曾受母親男友照顧故助處理

控罪指出，被告鄭牧野（29歲）與鄭鴻根、羅浚溪、一名叫「老朱」的人及另外10人，串謀製造虛假文書。控方開案陳辭稱，案發期間鄭鴻根為香港永利集團有限公司董事之一，被告則受聘於另一間公司擔任行政管理工作。

2014至16年，被告替10名內地人在網上向「英國簽證及移民署」提交申請表、相關文件及繳交申請費用。2017年3月警方到永利集團辦公室搜獲該10名內地人士的文件，包括「銀行客戶交易查詢/打印」、僱用信，以及一疊印有公司名稱、地址及電話的空白信紙。

警方同日以「串謀詐騙罪」拘捕被告，在其辦公室搜獲的電腦中，發現相關提交簽證申請書紀錄及文件等。被告在警誡下承認，僱用信及簽證申請表內容是他打出來。鄭鴻根自2007年起是其母男友，被告協助鄭處理簽證申請，是由於年輕時鄭曾照顧他，被告亦知是犯法。

被告透過鄭相識羅，羅在內地找客戶並透過鄭將客戶個人資料和僱用信草稿交予被告，被告以此替客戶申請簽證及繳付費用，他也按鄭的資料打出和列印公司信頭，並在深圳找「老朱」製作公司印章，令僱用信更真實。被告曾按鄭指示在僱用信上冒簽，另在「老朱」協助下偽造銀行交易紀錄和存款證明書。聆訊明續。

【案件編號：DCCC 1155/18】