專欄：科技的弔詭 ／文：章濤

新款智能身分證推出後，身邊朋友都向我推介「RFID防盜卡套」，即利用金屬阻隔令RFID傳輸功能失效，以防被隔空讀取證件內的資料；或是為手提電腦加配「鏡頭蓋」，避免自己被偷拍和竊聽；還有各款支援面容識別、指紋認證的交易工具，都會加上「雙重密碼認證」功能，希望在方便得連密碼也不用輸入的時候，加以阻攔。這些科技的出現無非是要提高效率，現在卻要外加不同方法來減低、剔走其方便，難道不弔詭？

反映科技發展超需要 犧牲私隱

這種弔詭反映了兩件事：其一，現今科技發展已超越了人類需要，但我們不能拒絕，唯有另覓辦法向科技說「不」；另外，過分向方便靠攏，意味着會犧牲私隱和安全，結果，為令事情回復至一個較安全的狀態，唯有額外再多做一些事、多加一些工具，矯枉過正，就是如此。

以上兩個因素，正是這個資訊共融大時代中，大家卻在做着各種「反科技」、「減科技」事情的主因，但假如再追溯下去，就必然是信任問題——我們不相信有機會接觸和利用我們個人資料的人會保持克制；也不相信那些長如論文一樣的條款真能保障我們，事關這些條款的目的，不是授權科技提供者使用我們的個人資料，就是他們用來保障自己的免責聲明；而最令人不相信的，就是在大數據年代會有百分百的資訊安全。

科技愈向前發展，類似的矛盾與弔詭只會愈多，人性與科技之間的角力也會愈明顯。當科技發展之快和複雜，如非一般人可駕馭的話，需要這些科技的人，究竟又是誰？

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]