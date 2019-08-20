科大推創業基金 5年注資5000萬

科大成員須持10%股份 最多獲200萬

科大協理副校長（知識轉移）吳恩柏說，初創企業的第一筆投資資金最難拿到，他期望藉成立創業基金，可讓校方成為科大初創公司的助力，令創新項目在離開校園、進入市場的「最後一哩路」上得到幫助。

科大未來5年會向創業基金注資5000萬元，亦接受支持創業與創科的捐款投入基金。獲投資的初創公司須有最少10%股份由科大成員，包括學生、校友、教職員持有，成立不多於5年，在港註冊及營運，處於天使輪、種子輪、Pre-A輪；而具備創新技術或創新商業模式的公司會獲優先考慮，最高可獲投資金額200萬元。

吳恩柏說，創業基金主要有兩個投資模式：領投及跟投。若物色到處於前期、具發展潛質的公司遇上融資困難，科大會主動領投；另亦會與合資格的伙伴共同投資，伙伴可以是風投機構、私募基金、企業投資基金、家族基金等，須有投資初創企業的經驗，對投資項目與科大有一致的目標、有足夠資金等。吳恩柏透露，現已邀請約10個投資伙伴加入，包括政府「創科創投基金」中的6個投資伙伴。

邀10伙伴加入共同投資

有投資目標後，項目會經由吳恩柏帶領的投資小組委員會審批，委員會另有3名評審，由大學的專家出任。成功投資後，大學原則上會持股5年，並根據初創企業發展而退出，回收到的資金將繼續用於創業基金，支持其他項目。

對於政府稱香港經濟出現下行風險，科大卻在這時推出創業基金，吳恩柏認為不是壞事，更相信在社會變動之時，會產生更多機會，他期望科大成員花心力貢獻香港的未來，而科大則會繼續以不同資金平台支持。

明報記者