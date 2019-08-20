涉Daytona失表偷龍轉鳳 警員控盜竊開審

涉案手表值42萬 藏腰包

現時停職的被告周合駿（28歲）否認一項盜竊罪。據雙方同意事實，涉案手表是淺藍色表面的Cally-Daytona 116506勞力士手表，市值約42.5萬元。控方開案陳辭指出，事主鍾曉峰前年6月25日踢足球後遺失涉案手表，「波友」李民耀其後在衣服中找到手表，遂於翌日將之交到長沙灣警署，由當值的被告接手。閉路電視顯示，被告接收失表後，將其放進後腰尼龍袋，並離開報案室約9分鐘，之後將一隻黑色劣質仿冒勞力士手表，向值日官展示並獲加簽核實才交給證物室。

惟同袍稱封存手表方式不妥，拒絕接收，被告於是更換另一個財物封套，輾轉將涉案真表交還證物室，但新封套上沒有值日官加簽核實，而舊封套則遭被告棄置。由於被告起初向值日官透露失表是黑色表面，後來改口是藍色，令值日官生疑，並要求被告接受警誡。

控方：被告行為可疑不合理

被告警誡下承認收了真表，但辯稱以為自己遺失真表，搜查全警署均不果，才決定以仿冒表「暫時取替」真表；當他打算將仿冒表呈交時，突然收到事主致電警署，事主表示知道「波友」已將失表交到警署。此時，被告記起失表藏在腰包，終將失表交還證物室。

控方認為，被告行為相當可疑及不合理，指出他最後雖把真表歸還，但曾試圖利用仿冒表頂替，意圖把真表據為己有，因此干犯了控罪。審訊今日繼續。

【案件編號： DCCC768/18】