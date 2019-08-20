腦退化翁誤殺囚20月 官稱悲劇 還押多時即獲釋 被告抱拳道謝

外孫女照顧患病兩老

被告黎萬生（現79歲）原被控謀殺罪，後來獲控方同意下承認一項誤殺罪。辯方求情時指出，被告沒犯罪紀錄，與69歲妻子及外孫女同住。暫委法官司徒冕一度關注外孫女是否有能力照顧兩老，並傳召外孫女出庭問話。外孫女透露，她的母親只是被告的繼女，她的父親早已身亡，母親亦離開她，故自中一起便與兩老同住；婆婆曾患子宮頸癌，被告患腦退化，若她外出上班，兩老便會獨留在家。法官問她有否打算向社署尋求協助，她回應稱暫時未有，有需要時會求助。

司徒法官指出此案屬悲劇，事主潘國民（終年73歲）的血液酒精濃度顯示，他當時有喝酒，因不滿被告的收音機聲浪而持刀與對方爭吵。案發時被告患有退腦化症，影響其認知和判斷能力，故他刺向事主的第一刀屬自衛，另外兩刀受病症影響而造成，考慮到被告亦非事件的始作俑者，故判處他入獄20個月。

聲浪起爭執 官稱被告非始作俑者

案發於前年11月22日的沙田廣源邨一公園，房屋署職員看見事主手持刀狀物件，與被告發生爭執和肢體衝突，其間二人雙雙跌倒花槽中。職員分開兩人後，發現被告手持4吋長生果刀；事主下腹大量出血，送院後因左肺遭刺中致大量出血及呼吸困難死亡。被告頸部有紅印，嘴巴有流血。被告在警誡下稱，他在地上撿起事主的刀，並用刀刺向事主3次。

【案件編號：HCCC404/18】

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