非華裔幫襲新裝修酒吧 斬傷兩職員

5人涉傷人被捕

事發昨午12時許，灣仔駱克道88號的酒吧因直播格鬥比賽提早營業。突然有最少10名持長刀、水喉通等武器的非華裔男子闖入大肆破壞，斬傷最少兩名非華裔職員，其他職員亦有持棍還擊，並將兩名黑衣人打倒在地。酒吧顧客四散，逞兇男子之後逃走，有人登上一輛疑套上假車牌的私家車，酒吧職員衝前並以棍擊碎私家車前後擋風玻璃，車上兇徒即下車向銅鑼灣方向逃去，沿途拋棄最少4把兇刀。

警員及救護員接報到場，將現場4名傷者送院，其中一名非華裔酒吧經理傷勢較重，頭部及右臂嚴重受傷，與另一傷者由救護車送往瑪麗醫院；另兩名傷者送往律敦治醫院，再轉送東區醫院留醫。警員以傷人拘捕5名非華裔男子，包括4名傷者。事後大批便衣探員到場調查，以紙箱覆蓋兇刀等證物，又在懷疑接應車輛上套取指模，之後將證物帶走。

老闆料因拒交保護費

尼泊爾裔酒吧合伙人Mike透露，與3名合伙人在上址及謝斐道經營兩間酒吧，事發酒吧剛斥資200萬重新裝修及改名，詎料重新營業數天就被破壞及有職員被斬。Mike相信事件與最近拒絕向區內黑幫交保護費有關，表示幾乎每周都會有人到酒吧苛索5萬元保護費。他事後猶有餘悸，稱昨晨已有人到其位於謝斐道的另一間酒吧騷擾，於是報警，警方到場黑漢離去，約1小時後就發生斬人事件。