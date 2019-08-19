增撥款 留地建中心 託兒服務擬增千名額

【明報專訊】本港向3歲以下幼兒提供日間託兒服務的資助獨立幼兒中心名額，由1995年高峰1530個下降至2018年747個。勞工及福利局長羅致光昨於網誌稱，社會福利署已計劃由2019/20年度起增加撥款，分階段在北區、觀塘、葵青、沙田和元朗額外提供共約400個名額；另在大埔、屯門、九龍城等地區的房屋或「政府、機構或社區」地帶發展項目及賣地項目中，預留地方設立資助獨立幼兒中心，預期額外提供約600個名額。他期望上述措施期望增加共約1000個中心名額，當中744個屬兩歲以下幼兒照顧服務。
社福買舖料增28幼兒中心
羅致光承認，資助獨立幼兒中心名額「買少見少」及明顯不足，特別是兩歲以下的幼兒服務，故要多管齊下增名額。他稱，除上述措施，並將向立法會財委會申請撥款200億元，購置私人物業作為社福設施，分佈在18區擬置的約160多項社福設施中，有28間日間幼兒中心。
羅致光稱，以一間有100個名額的幼兒中心計算，28間便最多可增加2800個名額，包括2016個為兩歲以下幼兒提供的名額，而最終結果要視乎能否物色到足夠的合適處所及處所的大小。
幼兒中心納私地社福計劃
至於中長期供應方面，羅致光表示，亦已在新一期的「私人土地作福利用途特別計劃」，將幼兒中心納入所需的福利設施清單，邀請非政府機構在重建或加建它們的社福設施時，考慮設立幼兒中心。