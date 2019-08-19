增撥款 留地建中心 託兒服務擬增千名額

社福買舖料增28幼兒中心

羅致光承認，資助獨立幼兒中心名額「買少見少」及明顯不足，特別是兩歲以下的幼兒服務，故要多管齊下增名額。他稱，除上述措施，並將向立法會財委會申請撥款200億元，購置私人物業作為社福設施，分佈在18區擬置的約160多項社福設施中，有28間日間幼兒中心。

羅致光稱，以一間有100個名額的幼兒中心計算，28間便最多可增加2800個名額，包括2016個為兩歲以下幼兒提供的名額，而最終結果要視乎能否物色到足夠的合適處所及處所的大小。

幼兒中心納私地社福計劃

至於中長期供應方面，羅致光表示，亦已在新一期的「私人土地作福利用途特別計劃」，將幼兒中心納入所需的福利設施清單，邀請非政府機構在重建或加建它們的社福設施時，考慮設立幼兒中心。