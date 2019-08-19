市建局設「規劃儲備」 助跌市收樓降成本

韋志成昨以「為市區更新的持續發展建立規劃儲備」為題發表網誌。他說，今次市建局以「新高價」收購賢居里項目，很大程度是過去樓市不斷攀升，令收購價「水漲船高」。但他指出，近日政府和部分工商界人士對目前經濟情况感憂慮，認為經濟市場波動不會在短期消失，若本港第三季繼續出現按季負增長，技術上本港經濟便進入短期衰退。

先做前期研究 時機到可即推項目

他稱，若未來出現經濟衰退導致樓市下跌，市建局早年以較高價收購的重建項目，可能出現「高買低賣」，對市建局的財政穩健造成一定壓力。他續稱，面對樓市波動周期，市建局正建立「規劃儲備」，選擇舊區合適位置，綜合重建、復修、保育、活化及改造重設五大方向，為這些地區盡早開展各項前期的規劃和研究，完成研究後，市建局可因應樓市下調或當政府需應付社會發展需要時，可及時從「儲備」中選取合適項目推行，以縮短前期項目評估所需時間；亦可順應樓市價格波動，從而降低收購成本，使市區更新工作能持續發展。

學大數據助掌握樓市波動

韋志成續稱，正推動市建局團隊學習運用大數據做各類分析，以掌握經濟波動與樓市波動關係，有助市建局做好風險管理，並助市建局適時調整業務決策。

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