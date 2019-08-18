北大嶼鐵騎自炒 德漢捲的士底亡

疑天雨路滑切線失控

死者55歲，德國籍，警方不透露其姓名資料。意外後，事主昏迷被困的士車底，由接報到場消防員合力將他救出，救護員即場為其急救及包紮，再由救護車送往北大嶼山醫院治理，惟搶救後證實傷重不治。其親友接獲警方通知趕往醫院了解，驚聞噩耗，傷心大哭。58歲姓陳男司機及的士乘客均沒有受傷。

涉事鐵騎時速可達270公里

根據車輛登記資料，涉事電單車為本田CBR1100XV，1997年出廠及在港首次登記，油缸容量超過1100c.c.，當時價值逾7萬元。根據網上資料，該車款最高時速可達每小時270公里。

事發昨晨7時許，事主駕駛電單車沿北大嶼山公路往九龍方向行駛，至近小蠔灣時，懷疑天雨路滑失控，人仰馬翻，陳駕駛載有乘客之新界的士尾隨駛至，收掣不及將倒地鐵騎士撞倒並捲入車底。警方接報到場將部分行車線臨時封閉，消防及救護即場拯救傷者。

電單車翻側滑行10多米

現場消息稱，電單車是在切線時失控翻側，鐵騎士與電單車分離在行車線滑行，剛巧的士駛至將他捲入車底，電單車則滑行約10多米始停下。電單車車身及鐵騎士頭盔均留有與地面摩擦造成的損毁痕迹。警方在場蒐證後，將涉事車輛移到路肩及清理路面碎片，行車線始重開，意外起因有待深入調查。警方呼籲如有人目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1300與調查人員聯絡。

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