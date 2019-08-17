亂過路審89天未完 高院令速結案

尼泊爾籍申請人Thapa Kamala在申請書表示，何官按例無權命令辯方傳召特定一名證人繼續作供。本案源於2016年4月，申請人在大潭道遇上交通意外被車撞倒，留醫兩個月，事後遭律政司控告「行人疏忽」，案中司機則沒被檢控；案件去年1月開始審理，控方共有3名證人，辯方則有6名證人，去年12月控方完成舉證，案件斷續審訊至今年7月11日，已有89天。

指案情簡單 批浪費資源

法官周家明接納申請人及代表裁判官的律政司的看法，裁判官無權力強制申請人確保其證人出庭。周官又稱，根據本案，申請人已決定不再要求辯方證人余世昌出庭作供，並獲控方同意，決定無對控方不公平。刑事審訊中，舉證責任在控方，被告並無責任一定要續傳召證人證明清白，故周官同意裁判官無權逼迫辯方傳召證人，決定亦不合理。

另周官又稱，以案情而言，該案只需數小時或數日已可審結，案件卻審訊了89日，浪費法庭資源，雖然法官表明非要追究責任，但情况不可接受，下令盡快聽取結案陳辭，不得再拖延。

【案件編號：HCAL 1961/19】