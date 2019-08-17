威逼學生買服務 健身中心4職員罪成

取卡稱「撳錯掣」 逼提現金

裁定罪成的被告依次為黃展澤（21歲）、區存信（25歲）、譚嘉希（21歲）和張梓健（22歲），案發時為健身中心員工。辯方求情稱，4名被告犯案時年輕，有悔意且願意賠償，工作時也需承受「跑數」壓力。

裁判官認為兩名事主是誠實可靠的證人，接納其證供。案發時事主為學生，警覺低且入世未深，相信「撳錯掣」就能挪去所有金錢並非不可信。他們事發時感害怕，沒即時離開也合理。

辯稱自願 官不信願花光存款

對於第二被告辯稱，周姓事主希望操練成韓國男星金鐘國的身材，是自願參加課程，裁判官指事主身材瘦削，難以想像操練6堂之後能變得健碩，認為其證供不可信。而事主戶口存款只得3700多元，不相信事主自願以大部分存款，即3000元參加6堂課程。

裁判官亦稱，首3被告訛稱不能取消課程、要求事主簽名、取走身分證及提款卡、訛稱事後可取回金錢等，另第四被告於事主取錢時站於其背後、事主簽協議書後說「win win」等行為，都構成具威嚇性營業行為，故裁定4人罪成。

控罪指出，黃、譚、區去年3月威逼周姓事主購買3000元健身服務，張另於去年4月威迫梁姓事主購買1.8萬元健身服務。

【案件編號：KCCC971/19】