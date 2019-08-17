19年前狎12歲繼女 英籍翁認罪

事主抑鬱14年 前年報警

70歲英籍男被告為退休酒店業高層，他被控2000年1月1日在西貢一單位內，非禮12歲英籍女童（現年約31歲）。

案情指出，被告案發日凌晨時分進入事主房間，將她的上衣扯高至其鎖骨、下衣扯低至腳踝，雙手先觸摸事主胸部，再用手及口非禮其私處。事主反抗及跑去母親房間哭訴，並在浴室發現私處有血迹。

2012至13年間，被告三度寫信或電郵予事主致歉及懺悔，並解釋當晚飲醉酒，無法記起當時腦海想法，明白自己對事主做出差劣及可怕的行為，嚴重影響她的生活；當初他恐怕事件影響家庭生活及自己前途，才會向事主母親否認此事。同一時期，事主現任丈夫亦察覺她有不妥，事主坦言曾遭繼父非禮。

被告近年3道歉 官稱勢判監

事主深受非禮影響，2002年起患有飲食失調、抑鬱、焦慮症狀，至2016年康復。事主怕繼父加害其他女性，2017年11月在丈夫陪同下，短暫返港時報警揭發事件。

法官認為案情嚴重，先為被告索取背景報告及事主的創傷報告，押後至9月9日判刑。控方稱，事主已移居海外，警方之前透過電郵聯繫她，但未必獲其即時答覆。法官希望控方盡量聯繫事主，其創傷報告可能會影響判刑，並明言本案勢必判監，被告須還押候判。

【案件編號：DCCC260/19】