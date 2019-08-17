民航處空管系統一日兩故障 處方：不影響安全 議員質疑不可靠：兩月前亦壞

未能更新航班 需轉後備系統

民航處2016年11月啟用「雷神AT3」新空管系統，安全事故不斷發生。民航處發言人昨晚公布，昨日上午新空管系統主系統及後備系統的個別工作席位，曾先後未能更新航機及相關航班資料，在場工程人員重啟相關工作席位後回復正常運作。惟至昨日下午，工作席位再次故障，未能更新航機及相關航班資料。工程人員與在場空管主管下午2時06分決定按預設程序轉用後備系統，並按程序短暫延遲放行離境航班約15分鐘；抵港及飛越香港飛行情報區的航班則不受影響。

檢查後復常 責成承辦商徹查

發言人強調，事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可透過衛星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航機及航班資料，包括航班位置、高度和二次監察雷達編碼等，並繼續提供正常的空管服務。

發言人稱，出現故障的原主系統，在重啟及經承辦商檢查後已回復正常運作，並按設計用作後備之用，整個過程毋須啟動最終備用系統。發言人又說，民航處十分重視今次事件，並已在事發後即時責成承辦商盡快徹查事件和提交報告。

譚文豪質疑難應付三跑

公民黨立法會議員譚文豪表示，據他了解，事發時部分工作席位未能顯示航機移動。新空管系統在6月13日亦曾故障，當時同樣是主系統的個別工作席位未能顯示個別航機及其相關的航班資料。譚文豪質疑，事隔兩個月新空管系統又故障，質疑系統是否可靠，「三跑啟用後，雷神（新空管系統）能否處理更多航班升降？」他又質疑，雖然民航處聲稱有其他方法確保飛機位置，但事件反映新空管系統應有的功能失效，對航空安全有一定影響。

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